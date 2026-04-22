Csehországból jött az üzenet

Megszólalt egy normális európai. Most egy cseh. Többek között ezt mondta:

Az uniós bíróság szerint a 2021-es magyar törvény, amely korlátozta a homoszexualitás és a transzneműség megjelenítését kiskorúak előtt, több európai jogszabályt is sért, köztük az Európai Unió Alapjogi Chartáját. Az SPD egyértelműen elutasítja az LMBTQ- és genderpropagandát, az Európai Unió diktátumát, és nem fogadja el a szuverenitás megsértését.

És ezt is:

Mindenki tudja, hogy házasságot és családot csak egy férfi és egy nő alapíthat. Együttérzéssel kell viszonyulnunk a különböző preferenciákkal rendelkező emberekhez, de életmódjuk nem válhat a társadalom normájává vagy követendő mintává. A szexuális irányultság mindenki magánügye.

Továbbá:

Az SPD mozgalom elutasítja a homoszexuálisok és transzszexuálisok üldözését, és véleményünk szerint ugyanazok a polgári jogok illetik meg őket, mint más állampolgárokat. A homoszexuálisokat ma leginkább a gyűlöletkeltő iszlám fenyegeti, amely halálbüntetést követel a homoszexualitásért. Az SPD szerint ugyanakkor az állam alapja a hagyományos család, ahol egy apa és egy anya neveli a gyermekeket. A hagyományos család teljes körű támogatást és védelmet érdemel az állam részéről.

Egyikünk sem foglalhatta volna össze tökéletesebben.

Végezetül pedig álljon itt Cseh Tamás egy dala – nemcsak ezért, hanem úgy általában is, egyre aktuálisabb manapság:

„Születtem Magyarországon, nyolcvanhét éves vagyok,

fejemben összekeveredtek féldecik, s kormányzatok,

neveltek hazaszeretetre, hittem az Istenben is.

Harcoltam két háborúban, túléltem az Istenbe is.

Elhagytam kérném vagy harminckilenc asszonyt,

s vagy kétannyi elhagyott,

tankcsapdába hugyoztam, ettem lótetemet

és mégis itt vagyok.

Fejemben egy verkli jár, mely verkli így muzsikál:

túléltem mindeneket, féldecis rezsimeket,

egy magyar túlélő, címzetes vitézlő,

tönkrement lábain, de áll önök előtt.

Fiamból idegbeteg lett, nem bírta a váltásokat

és elnézem az unokámat, látom, hogy gyönge alak,

hogy lesznek ezek túlélők, valami itt korcsosul,

kérdezném, hogy száz év múlva ki tud majd itt magyarul?

És ahogy magukat nézem, egyik sem betonkemény,

hát elszállnak az első szélre, mi lesz így, kérdezem én?”