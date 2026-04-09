Nézegessen erdélyi tiszásokat

Érdemes megnézni ezeket, tényleg, ritkábbak a fehér hollónál, viszont rendkívül károsak és undorítóak. Mint ez a Kátai nevű „színész”, aki elüvölti Bánk bán áriáját, és a legtökéletesebb freudi elszólást követi el a szövegben.

Hogy is szól az eredeti szöveg? Így

„(…) zokog, de szolgálja népe szent javát”

És mit „énekel” ez a fehérjehalmaz? Ezt:

„(…) zokog, de SAJNÁLJA népe szent javát”

Ennyi. Ennyike…

