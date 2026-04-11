Bayer Zsolt blogja

„Rendszerváltók”

Ezek időről időre össze szoktak gyűlni.

Bayer Zsolt
színpadhősök terénprobléma 2026. 04. 11. 10:25
Összegyűltek a „rendszerváltók”. Nincs ebben semmi különös, ezek időről időre össze szoktak gyűlni. Összegyűltek 1919-ben, aztán Rákosi hóna alatt, meg ’56-ban is összegyűltek, na nem október 23-án, hanem november 4-e után.

Most csak annyi a különlegesség, hogy ezeknek, akik most gyűltek össze a Hősök terén, soha életükben nem volt semmi igazi gondjuk, bajuk, problémájuk, főleg nem volt emberhez méltó gondjuk.

Mutatom, ezeknek mi a gondjuk:

 
 

Ezeknek ez a problémájuk.

És képzeljük magunk elé azt a „rendszert”, amit ezek hoznának össze nekünk.

Képzeljük el az ezeregyszáz éves hazánkat, a politikánkat, a gazdaságunkat, a szellemi örökségünket és horizontunkat, amikor ezek kedvére és megelégedésére készül, alakul, formálódik.

És ha ezt elképzeltük, vessünk egy pillantást azokra, akik felmásztak a színpadra, és a szellemi muníciót szolgáltatták ezeknek.

Mutatom ezt is:

A többi se volt akármi, de itt érték el a szellemi-lelki csúcspontot.

Kazinczy még így gondolta:

Szólj, s ki vagy, elmondom. – Ne tovább! ismerlek egészen.
Nékem üres fecsegőt fest az üres fecsegés.
Íz, szín, tűz vagyon a borban, ha hegyaljai termés:
Íz, csín, tűz vagyon a versben, ha mesteri mív.

Azt gondolom, sőt, inkább hiszem, hogy ebben nincs változás. Akkor viszont, ez a valami ott a színpadon biztosan nem hegyaljai termés, hanem a Tesco-gazdaságos, alsó polcos, pille palackos, félédes búfelejtő. És attól tartok, jelentősen feldicsértem most ezt a gennyes kis szardarabot.

Hát így.

Töprengj még egy kicsit, ilyen országban szeretnél-e élni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
