Baloldali polgármesterek is dicsérik a tram-traint

Gratulálok Lázár Jánosnak és a projektben részt vevő összes munkatársnak, hogy a mai napon mi is igénybe vehettük, és végre és megvalósult

– mondta a tram-train beruházásról Márki-Zay Péter Szegeden. A hódmezővásárhelyi polgármester ma délelőtt fél tízkor saját házából indult útnak, hogy kipróbálja a hajnalban az utasforgalomnak átadott tram-traint. A politikus, aki jelen állás szerint egy személyben a baloldal miniszterelnök-jelöltje is, a Kálvin János téri megállóban szállt fel az új villamosra. Márki-Zayt Szegeden kollégája, Botka László fogadta, aki alig több mint négy éve ilyenkor még szintén miniszterelnök-jelöltként mutatkozott a nyilvánosság előtt.

Mi Szegeden nagyon örülünk ennek a beruházásnak

– jelentette ki a baloldali polgármester ma reggel szűkszavú tájékoztatásában.

Botka László szintén köszönetet mondott Lázár Jánosnak,

bár azt is megjegyezte, hogy Szegeden az új Tisza-hidat is nagyon várják már, szerinte háromszor lehetett volna a tram-trainre elköltött pénzből a szegediek régi vágyát megépíteni.

Molnár Áron, Algyő polgármestere ma délelőtt szintén a tram-trainnel érkezett Szegedre, és Lázár Jánosnak mint országgyűlési képviselőnek mondott köszönetet, hozzátéve, hogy az általa vezetett nagyközségben megújult a vasútállomás is. Molnárt ugyan függetlenként választották meg, korábban azonban maga Lázár János is arról beszélt, hogy Algyőn általában nem a Fidesz nyer a választásokon. A polgármester szóvá tette azt is, hogy a hajnali alkalomra nem is hívták meg.

Mint azt már korábban megírtuk, Lázár János ma hajnalban fél négykor Palkovics László miniszterrel tesztelte a tram-traint.

Az országgyűlési képviselő – aki miniszteri biztosként felügyelte a projektet a mai első járaton (amely egyébként tömve volt emberekkel) – előrevetítette, hogy várhatóan politikai potyautasok is használatba veszik ma a villamost.

Lázár egyébként Karácsony Gergelynek is üzent, mint mondta, Budapest nem szívhatja el a levegőt a vidék elől.

Borítókép: Márki-Zay Péter, Botka László, Molnár Áron polgármesterek Szegeden (Fotó: Márki-Zay Péter Facebook-oldala/Képernyőkép)