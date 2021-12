Felbukkant a Soros-hálózat karmestere: megnyitná a határt a migránsok számára

Az elmúlt több mint egy hét alatt a lengyel–fehérorosz határon mintegy 4000 migráns gyülekezik, akik készen állnak arra, hogy akár erőszakosan is bejussanak az országba. Gerald Knaus szerint Lengyelországnak be kellene engednie a bevándorlókat – fejtette ki a Die Weltnek adott interjúban. „Lengyelországnak be kell tartania az uniós jogrendet és a schengeni előírásokat” – tette hozzá Knaus.

A schengeni jogrend szerint senkit nem lehet visszaküldeni, aki lengyel földön akar menedékjogot kérni

– idézte Knaust a Focus Online.