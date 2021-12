Orbán Viktor advent első vasárnapján egy Facebookra feltöltött videóban válaszolt meg néhány szívmelengető kérdést, melyet kisgyerekek küldtek neki levélben.

– Idén is több ezer levelet kaptam, a legkisebbek is írtak. Néhányat most itt válaszolok meg. Áldott adventet!

– írta posztjában a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)