Remény a jövő generációinak

A nagy nyilvánosság előtt is megnyílt kedden a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó, amely a visegrádi országok közös fenntartható fejlődéssel foglalkozó rendezvénye.

A programon több mint 180 kiállító mutatkozik be a legkisebb startupoktól a legnagyobb vállalatokig a mintegy húszezer négyzetméteres területen.

Megismerhetjük, milyen előrelepések történtek Közép-Európában például az agrárium, a hulladékgazdálkodás vagy az okosvárosok, az energia és a közlekedés területén.

A kiállításra országszerte több közoktatási intézményből érkeztek a gyerekek. A számukra létrehozott Heroes of the Future ifjúsági élményprogram rendkívül népszerű volt, a csaknem hetvenöt perces, vezetett, csoportos eseményen az előzetes pályázaton kiválasztott iskolai osztályok vehettek részt. Az interaktív játék során a gyerekek végigkísérhetik, hogy mit tartogat számukra a jövő, ha nem kezdik el megóvni a Földet, a küldtetés sikeres teljesítése végén a fiatalok ajándékcsomagot is kapnak.

Az eseménysorozat alatt 4680 diák, vagyis 156, harmincfős tanulócsapat kap lehetőséget végigmenni az interaktív kalandpályán.

A helyszínen a diákcsoportok tagjai úgy nyilatkoztak: maradandó élmény volt számukra a részvétel a kiállításon, és a játékos, interaktív programokon jobban megértették, hogy miért fontos odafigyelniük a környezetükre és fenntarthatóságra.

A héten a MÁV is segít abban, hogy minél több fiatal el tudjon jutni az eseményre: az élményprogramra előzetesen regisztrált diákcsoportok díjmentes menetjegyet válthatnak a kijelölt vasúti pénztárban, miután egyeztetnek erről a területileg illetékes szolgáltatásértékesítővel.

A Your Planet interaktív ismeretterjesztő élményközpontban a látogatók átélhetnek egy lehetséges jövőt, megtapasztalhatják, hogy milyen lesz egy fenntartható világ városa, lakása, közössége vagy energiaellátása. Megismerhetik a felelős fogyasztás alapjait és azt is, hogy mennyire fontos a fenntartható élelmiszer-ellátás.

A látványos és informatív kiállítás során 11 állomáson összesen 64 installáció mutatja be a Föld jövőjét formáló kedvezőtlen folyamatokat és a lehetséges megoldásokat.

Olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy elegendő vízzel rendelkezünk-e, miként élhetnének a gyermekeink egy jobb világban, hogyan segíthet a robotika a fenntarthatóságban, és létezik-e megfizethető és tiszta energia.

A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Világtalálkozón egyébként a világ vezető politikai döntéshozói, a tudományos élet képviselői és nemzetközi szervezetek magas rangú tisztségviselői, finanszírozási intézmények vezetői és a fenntarthatósági célok megvalósításában élenjáró, konkrét megoldásokat felvonultató vállalatok képviselői szólalnak fel. A témaköröket tíz tematikus ülésen tárgyalják meg.

Az esemény hivatalos megnyitóján Áder János köztársasági elnök, az esemény fővédnöke mellett részt vett Andrzej Duda lengyel államfő is. Az államfő kiemelte: a résztvevők feladata elérni azt, hogy a fiatalok olyan vagy jobb világban éljenek, mint amiben mi élhettünk.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz és védettségi igazolványhoz kötött a látogatása.

Borítókép: A Your Planet interaktív ismeretterjesztő élményközpont (Fotó: Kovács Richard)