Az adventi időszakban is számíthatunk a polgárőrökre

A zalai példa

November utolsó hetében érkezett a riasztás a kormányhivatalból Horváth Róberthez, a Zala Megyei Polgárőrszövetség elnökéhez – a Zala Megyei Védelmi Bizottság illetékese a polgárőrök segítségét kérte a zalaegerszegi és a nagykanizsai kórházban, valamint a rendelőintézetekben kijelölt oltópontokon megnövekedett feladatok ellátására.

Zalaegerszegen is polgárőrök segítenek az oltópontokon Fotó: OPSZ

Már a rendkívüli oltási akció indulásakor kiderült, mindkét városban örvendetesen nagy létszámban jelentek meg az oltásra várók, akiknek eligazítása, kiszolgálása a rendelkezésre állónál nagyobb erőt igényelt. A polgárőrök segítségérere, akárcsak korábban, most is számíthattak az oltópontokon.

Zalaegerszegen Sándor Dénes, a Rendért Zalai Közbiztonsági és Polgárőr-egyesület elnöke rövid időn belül négy fővel (Sebestyén Ferenc, Zsáli Péter, Sándor Dénesné és Sándor Dénes) már az oltópont mindhárom beléptetési pontján szolgálatba álltak. Ügyeltek a biztonsági előírások (maszk, távolságtartás, stb.) betartására, ellátták a sorban állókat a megfelelő kitöltendő dokumentummal, segítettek azt értelmezni, útbaigazították a jelentkezőket. Nagy volt a forgalom, az oltásra várók délelőtt körülbelül egyórás sorban állás után kapták meg a vakcinát, és folyamatosan nyolcvanan-százan várakoztak a rendelőintézet előtt felállított sátornál (az időpontra érkezetteket más oltóponton látták el). Mindezek mellett a polgárőrök – az előző járványhullámhoz hasonlóan – most is segítik a kistelepüléseken a háziorvosokat, pédául kiszállítják számukra a szükséges oltóanyagot.

Adventi tennivalók

A városrendészet és a polgárőrség a rendőrséggel közösen biztosítja az év végi ünnepek biztonságát is. A helyi kapitányságon, december 1-jén egyeztető megbeszélést tartottak Gyöngyös Város Önkormányzata városrendészeti igazgatóságának és a Gyöngyös Város Közbiztonságáért polgárőr-egyesület részvételével.

A korábbi évekhez hasonlóan az év végi ünnepek időszakához kapcsolódó rendészeti és megelőzési feladatokat pontosították a szakemberek – írták, hozzátéve: a megbeszélésen téma volt a havazás idején és a téli síszezon alkalmával a Mátrában nagy számban megjelenő gépjárművek parkolásának, közlekedésének megszervezésére irányuló tervek aktualizálása is.

A találkozón a Gyöngyösi Rendőrkapitányságot Marsi Zoltán rendőr alezredes, közrendvédelmi osztályvezető és Luzsi István rendőr alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezető, a városrendészetet Ferenczy Dániel igazgató, a polgárőrséget Juhász Gábor elnök képviselte.

Győrben is segítenek

A Kisalföld írt arról, hogy a környező települések polgárőrei idén is önként vállalták, hogy a karácsonyi roham alatt, illetve a két ünnep között segítenek Győr nagyobb bevásárlóközpontjai környékén a rend fenntartásában.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőrszövetség negyedik éve működik együtt a Győri Rendőrkapitánysággal az „Adventi vezénylés” keretében, hogy a decemberben a boltok környékén megnövekvő forgalomban is mindenki biztonságban érezze magát – írta a Kisalföld.

A munkában húsz polgárőr-egyesület vesz részt több mint hatvan polgárőrrel.

– Az önkéntesek így két helyen is helytállnak, ugyanis a saját településükön végzett járőrözés mellett vállalják, hogy a megyeszékhelyen is jelen vannak – monda el Teilinger Imre, a győri járás koordinátora. – Volt olyan eset, amikor valaki nyitva felejtette a gépjárművét, de az is többször előfordult, hogy nem találták a vásárlók az autójukat a zsúfolt parkolóban. Természetesen kiemelten figyelünk az idősekre, segítünk nekik a csomagtartóba való bepakolásnál, ami több percet is igénybe vehet, biztosítjuk nekik a helyszínt, hogy a rossz szándékú emberek ne is próbálkozzanak.

Teilinger Imre azt is el­mondta, már maga a polgárőri jelenlét elég ahhoz, hogy elriassza a szélhámosokat, az embereknek pedig biztonságérzetet adjon. Rengeteg pozitív visszajelzés érkezik hozzájuk.

Az első szakaszban, december 20-ig mindennap 16 és 19 óra között a vezénylés szerint tevékenykednek a polgárőrök összesen hat helyszínen: az Árkád, a Fehérvári úti Interspar, az ETO Park, a Királyszék úti Tesco, a Praktiker és a Győr Plaza parkolójában. A 20-át követő időszakban pedig önkéntes vállalás alapján lesznek jelen. Így például a gyarmati polgárőrség négy fővel és két kutyával biztosítja több győri bevásárlóközpont parkolójának nyugalmát.

Borítókép: A polgárőrök mindenhol ott vannak, ahol segíteni lehet vagy kell az embereken (Fotó: Mirkó István)