Miután főnöke visszalépett az előválasztás két fordulója között, váratlanul lemondott tisztségéről. Egy darabig úgy nézett ki, ezzel el fog tűnni a süllyesztőben, azonban végül puhára esett. A jelek szerint a baloldalon mindennél fontosabb a belsős pozícióosztogatás. Még az anyagi problémáknál is.

Gál J. Zoltán – Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök egykori kabinetfőnökeként – a 2010 előtti világ egyik jól ismert háttérembere.

Ehhez képest az ellenzékváltás ígéretével fellépő Karácsony Gergely az elsők között vette be őt a stábjába. A Kontra birtokába került szerződések alapján Gál J. Zoltán havi egymillió forintért adott tanácsokat a főpolgármesternek. Arról nem is beszélve, hogy ezzel egy időben közel félmillió forintért ült be az egyik fővárosi társaság igazgatóságába.”

Borítókép: Gál J. Zoltán (Fotó: MTI/Kovács Attila)