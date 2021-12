Novák Katalin: A magyar gyerekek, a családok sorsa marad a szívügyem

Magyarország első női köztársasági elnökének lenni többletfelelősséget jelent. Akik azt mondják, én csak egy bábu leszek ebben a tisztségben, valójában nem engem, hanem a nőket becsülik le.

Nem feltételezik, hogy egy nő önálló döntésekre képes, szuverén közéleti szereplő lehet – hangsúlyozta az Indexnek adott interjúban Novák Katalin, akit a következő öt évre a Fidesz-frakció köztársasági elnöknek jelölt.

A kormánypárti politikus szerint – ahogy az alaptörvény is megfogalmazza – a köztársasági elnöknek a nemzet egységét kell megjelenítenie, ezért a nemzet minden különbözőség feletti egységének kifejezése lesz a legfontosabb dolga, a jogállamiság lebontásához pedig soha nem fog hozzájárulni.

Arra a kérdésre, hogy melyik lenne az a szimbolikus ügy, amelyet államfőként képviselni szeretne, Novák Katalin elmondta: Áder Jánoshoz hasonlóan neki is fontos a teremtett világ védelme, ahhoz azonban, hogy legyen kinek megőrizni a Földet, szükség van a gyermekekre, a következő generációkra. Éppen ezért

a jövőben is a magyar gyerekek, a családok sorsa marad a szívügye, köztársasági elnökként is értük dolgozik majd. Emellett a közös jövő részei a határon túl élő magyarok, ugyanígy a beteg gyermeket nevelő vagy egyszülős családok, de a felzárkózó roma közösségek is, ezért rájuk különösen oda fog figyelni

– húzta alá.

A családokért felelős miniszteri tisztségéről az év végével lemondó politikus arra is kitért, hogy idehaza jelentősen csökken a különbség a vágyott és a ténylegesen megszülető gyermekek száma között, ugyanis

a családpolitikának köszönhetően az elmúlt években 123 ezerrel több gyermek született hazánkban, akiket szüleik korábban elsősorban anyagi okok miatt nem mertek volna vállalni.

Ezen felül tíz év alatt felére csökkent az abortuszok száma, így százezer olyan kisbaba születhetett meg, akikről lemondtak volna a szüleik.

– Ha kitartunk a családok előtérbe helyezése mellett, akkor a megörökölt katasztrofális demográfiai adottságok ellenére is képesek leszünk ismét megerősödni – rögzítette Novák Katalin.

A teljes interjú IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Novák Katalin (Fotó: Facebook)