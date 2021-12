Városháza-gate: Barts Balázs elismerte, hogy nagyot hibázott

Igen, én is hallható vagyok a felvételen

– jelentette ki Barts Balázs szerdán a Városháza-gate kivizsgálására összeállított vizsgálóbizottsági ülésen. A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK) vezérigazgatója megerősítette, hogy Ganperger Gyula és Berki Zsolt mellett még három ember volt jelent a BFVK irodájában a májusi találkozón. Kovács Péter bizottsági elnök kérdésére – hogy hogyan értette a vezérigazgató azt mondatot, hogy „elkerülni a közbeszerzést” – Barts Balázs azt válaszolta, „egy mélygarázs megépítése nem feltétlenül különleges építészi munka, ezt a tervek fejlesztésével egy közbeszerzési eljárás nélkül is meg lehetett volna oldani, és sokkal rövidebb idő alatt”.

„Ellentétes volt a főváros elgondolásával amit mondtam, és nem volt helyes. Nagyot hibáztam”

– közölte a bizottsággal a vezérigazgató. A felvételen hallható beszélgetés arról szólt, hogy a Városháza területén milyen sorrendben valósuljon meg egy mélygarázs építése, az épület felújítása és egy parkosítás. Barts Balázs véleménye szerint szakmailag a mélygarázs építése volna az első. Láng Zsolt rámutatott, hogy ez teljes mértékben ellentétben áll a jelenlegi fővárosi szándékkal, amely szerint először a parknak kell létrejönnie, hogy a főpolgármester betarthassa a választási ígéretét.

Barts Balázs egyébként a felvételen is elmondta, hogy ez rövid távú érdekeket szolgál, és sok pénzébe kerül az adófizetőknek.

A vezérigazgató Láng Zsolt kérdésre azt is elmondta, hogy ő ezen a tárgyaláson többször deklarálta, hogy ez csak egy piackutatás, és hogy 2024-ig egészen biztos nem lesz döntés az ügyben. Kovács Péter elnök kérdésére elismerte, a hosszú távú hasznosításról tárgyaltak, és ő személy szerint nem zárta ki az eladást, mint a hosszú távú hasznosítás egyik lehetőségét. Azt is elmondta, hogy ezért kapott fegyelmit a főpolgármestertől, de Bajnaival való kapcsolatáról is beszélt:

Bajnai Gordonnal tíz éve találkoztam baráti társaságban, azóta nem

– mondta BFVK igazgatója. Hozzátette, hogy Gansperger Gyulával és Berki Zsolttal – akinek a neve felmerült a szabálytalan ingatlanértékesítésekkel kapcsolatban – tárgyalt. Berki Zsolt ugyanis már korábban is a főváros számára kedvező tranzakciókat segített összehozni. Barts Balázs kifejtette, a főváros soha nem alkalmazott fizetett közvetítőket, így nem fizetett jutalékokat sem ilyen tevékenységért. A Városházával kapcsolatban úgy nyilatkozott, nem készült róla olyan kiajánló, amilyen az értékesítésre szánt ingatlanokról szokott készülni. Kovács Péter bemutatott egy magyar és angol nyelven kiadott színes ajánlót, de Barts Balázs elmondta, ennek elkészítésében ő nem vett részt.

Egy világháborúban megsérült, és azóta nem hasznosított épületszárny felújítása került be a tervekbe

– mondta. A vezérigazgató úgy fogalmazott, felmerült az a lehetőség, hogy a magas értékű, de igen jelentős fenntartási költséget követelő épületet felújítják, majd bérbeadással elfogadhatóvá teszik a fenntartását.

Barts Balázs véleménye az volt, hogy ha jelentkezik olyan ingatlanfejlesztő, aki bármilyen funkciót el tud helyezni az épületben, akkor az igazolja, hogy érdemes felújítani, és ezt az utat járni.

De senki nem jelentkezett ilyen ötlettel, ennek konzekvenciája pedig az, hogy akkor a fővárosnak vállalnia kell, hogy akármekkora költsége is van, felújítja és akár magas fenntartási költséggel is, de maga üzemeltesse. Ahogy a vezérigazgató fogalmazott, sem megbízást, sem felhatalmazást nem kapott soha arra, hogy a Városháza eladása ügyében tárgyaljon. A tervek arról szóltak, hogy a főváros megtartsa a felújított régi épületet.

Láng Zsolt bizottsági tag azt mondta, a nyilvánosságra került hangfelvételeken az eladás szó többször elhangzik, a bérbeadás egyszer sem. Barts Balázs elismételte, ő hosszú távú fejlesztésre kapott megbízást.

A főváros elképzelésével ellentétes volt, hogy a közbeszerzés elkerüléséről beszélt a találkozón, ismerte el a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ vezérigazgatója. Egy mélygarázs megépítéséről volt szólt, amelyet a Városháza alá terveztek volna.

Barts végezetül elismerte, hogy a tárgyalások során nem zárta ki az eladás lehetőségét.

