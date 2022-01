Hamarosan megépül az első futópálya Belváros-Lipótvárosban

„Futópályát építünk a belvárosiaknak!” – adta hírül közösségi oldalán Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület polgármestere. Az önkormányzat lapunkkal tudatta: Belváros önkormányzata a lakossági igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti az aktív életmód feltételeit az V. kerületben. Ezt a célt szolgálják a játszóterek, a szabadtéri sportpályák, fitnesz parkok, pingpongasztalok, az ingyenes korcsolyázási lehetőség, az úszásoktatás támogatása, valamint a tavaly átadott V.30 Belvárosi Sportközpont is.

Ezúttal a szabadban futni vágyó belvárosi polgárok számára teremtenek megfelelő sportolási környezetet az V. kerület első futópályájának kiépítésével, az Olimpia park körül.

A park most új funkcióval bővül: az Olimpia park, a Széchenyi rakpart, a Markó utca, a Balassi Bálint utca és a Balaton utca útvonalon vezetett futópálya hossza 436 méter, a szélessége mindenhol 120 centi lesz. A futópálya mellett nyújtókorlátokat, értékmegőrzőt és információs táblákat is kihelyeznek, valamint kiépítenek egy új ivókutat is a pálya mentén, és telepítenek egy napelemmel működő LED-es sebességjelző táblát is. A munkálatok 2022 elején kezdődnek.

Olimpia park. Fotó: V. kerületi önkormányzat

Az Olimpia parkot 2014-re teljes körűen, igazi közösségi térként újította meg az önkormányzat, ahol mozgásra, sportra a több mint kétezer négyzetméteres játszótér, valamint futballra, kézilabdára és kosárlabdára egyaránt alkalmas sportpálya nyújt lehetőséget.

Borítókép: Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)