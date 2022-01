Közösen indul a választáson Szanyi és Thürmer pártja

Baloldali Szövetség néven közösen, pártszövetségként indul a választáson az Szanyi Tibor alapította Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) és a Thürmer Gyula vezette Magyar Munkáspárt - értesült a Magyar Nemzet. A pártszövetség országos listáját Szanyi Tibor miniszterelnök-jelöltként vezeti, őt követi Thürmer Gyula, Huszti Andrea, az Igen Szolidaritás elnöke, Székely Sándor, az Igen Szolidaritás országgyűlési képviselője és Pál Éva, az Igen Szolidaritás köztársasági elnök-jelöltje. Tény, hogy a Baloldali Szövetség komoly fába vágta a fejszéjét, hiszen pártszövetségként a szavazatok 10 százalékát kellene megszerezniük, hogy átlépjék a parlamenti küszöböt. Ráadásul, ahhoz, hogy listát állítsanak, legalább 71 körzetben és 14 megyében kell egyéni képviselőjelöltet indítaniuk. Az ISZOMM és a Munkáspárt együttműködése egyébként nem most kezdődött, már tavaly is közösen gyűjtöttek aláírásokat a programjukban szereplő nettó 250 ezer forintos minimálbér bevezetése érdekében. Sőt, Szanyi Tibor nemrég arról is beszélt lapunknak, hogy az ISZOMM köztársasági elnök-jelöltjét, a Neoton Família egykori énekesnőjét Pál Évát a Munkáspárt is támogatja. Véleményük szerint mivel Pál munkáscsaládból indult, sikeres előadóművészként megélte a csillogást, majd devizahitelesként elveszítette mindenét, így valóban ismeri a nép sorsát. Szanyi nemrég egyébként Kádár János-terv címmel hirdetett programot, ami elmondása szerint az Igen szocializmus nevű programunknak egy sajátos, a választásokra hangolt kivonata. Saját támogatásukról Szanyi Tibor ekkor azt mondta, az egy-két százalék körül van, ami nem átütő, de az ő idejük most fog eljönni, amikor az ellenzék szembesül a valósággal. A Baloldali Szövetség indulásával egyébként immár négyre emelkedett azon ellenzéki pártok és listák száma, amelyek nem csatlakoztak a Gyurcsány Ferenc által megálmodott és jelenleg Márki-Zay Péter vezette egyesült baloldalhoz és listájához. Önállóan indul még a választáson a Kétfarkú Kutya Párt, a Mi Hazánk és a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom nevű párt.

