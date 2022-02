A CPAC Hungaryn stratégiát alkothatnak a konzervatív erők

„A CPAC Hungary nem pusztán egy amerikai–magyar rendezvény lesz, hanem egy olyan platform, ahol az egész nyugati civilizáció konzervatívjai találkozhatnak és közösen stratégiát készíthetünk a liberális világrend összeomlását követő időszakra, a konzervatív ellenforradalomra”

– nyilatkozta lapunknak Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója.

Hozzátette: „Ez nyilvánvalóan kegyetlenül frusztrálja a liberális közeget, hiszen ők abba szoktak bele, hogy az egyes nemzetek jobboldali erői nem működhetnek együtt, hiszen nemzetiek – tehát nemzetközi szinten történő együttmozgásuk fogalmilag kizárt. Most azonban fordul szél: a neomarxistákkal összeszövetkezett liberális mainstream túltolta a bringát minden tekintetben. Dél-Amerikától a Baltikumig minden józanul gondolkodó érzi, hogy átfogó és végsőnek szánt ideológiai támadás zajlik kultúránk zsidó-keresztyén alapjai, a nemzeti identitás és az állami szuverenitás lényege, valamint a család és a férfi-női teremtettség ellen.

A történelem – egyesek érzékenységére hivatkozó – eltörlésével, megmásításával, a szupranacionális struktúrák állami főhatalmat felzabáló jellegével és már a gyermekek egészséges szellemi és testi fejlődését veszélyeztető genderideológiával olyan vörös vonalat lépett át a nyílt társadalom hálózata, melyet már nem lehet pusztán politikai ügyként kezelni”

– hangsúlyozta.

Továbbá az igazgató kitért arra is, hogy a hétköznapi életmódunkat, bevett szokásainkat, nyelvi fogalomkészletünket akarják a politikai korrektség nevében átírni és megmásítani. Nemcsak jelenünk, de jövőnk, legfőképpen gyermekeink jövője van veszélyben. Mindezért nem pusztán megálljt kell parancsolni a jóemberkedést színlelő progresszió térnyerésének, hanem ellentámadásba kell lendülni.

„Ennek egyik nyitánya lesz a CPAC Hungary március végén, alig egy héttel a magyar országgyűlési választások és népszavazás előtt”

– rögzítette.

Mint azt lapunk korábban megírta, március 25j-én és 26-án rendezik meg Magyarországon a legnagyobb nemzetközi konzervatív seregszemlét, a CPAC Hungaryt, aminek Orbán Viktor miniszterelnök lesz az egyik fő előadója, emellett érkeznek európai think tankek vezetői és újságírók is. A politikusok közül Santiago Abascal, a Vox elnöke és a brazil elnök fia, Eduardo Bolsonaro szintén elfogadták a meghívást, de csatlakoznak még európai jobboldali tagállami vezetők, pártpolitikusok és EP-képviselők is a résztvevőkhöz. Rajtuk kívül még számos magas rangú vezető fog részt venni a rendezvényen – köztük amerikai politikusok, véleményvezérek is. További bejelentésekért érdemes lesz követni az Alapjogokért Központ sajtótájékoztatóit és Facebook-oldalát.

Borítókép: Dan Schneider és Szánthó Miklós (Fotó: Alapjogokért Központ)