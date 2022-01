Szánthó Miklós: A nemzetközi baloldal frusztráltsága mutatja, hogy jó úton járunk

A CPAC Hungary egyik fő előadója Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke lesz – jelentett be Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója szerdán, sajtótájékoztatón. Az igazgató a konzervatív jobboldal legnagyobb seregszemléjéről, a CPAC (Conservative Political Action Conference) magyarországi eseményéről osztott meg új információkat.

Elmondta, megszületett a döntés a konferencia időpontjáról, a CPAC Hungaryt március 25–26-án, pénteken és szombaton tartják a Várkert Bazárban. A sajtó megjelent képviselői Matt Schlapp, az American Conservative Union elnökének rövid videóüzenetét is megtekinthették. Az elnök arról beszélt, várja a magyarországi találkozást, hiszen a nemzetközi jobboldal egy igen lendületes mozgalom résztvevője.

Szánthó Miklós emlékeztetett: a CPAC a legnagyobb amerikai konzervatív akciópolitikai seregszemle, amely nem csupán egy konferencia, de a jobboldali tábor összejövetele is, meghatározó politikusokkal, újságírókkal, véleményformálókkal és celebritásokkal, kifejezve az amerikai jobboldal erősségét és egységét. A rendezvény súlyát mutatja, hogy 1974 óta mindig részt vesznek rajta regnáló republikánus elnökök.

– A magyar CPAC konferencia célja, hogy összehozza a legfontosabb jobboldali vezetőket, nem pusztán egy amerikai–magyar rendezvény, az egész nyugati civilizáció meghatározó döntéshozóit, véleményformálóit várjuk – fejtette ki Szánthó Miklós.

Az igazgató elmondta, a rendezvény tematikája alapvetően az Isten, haza, család hármas egységére épül, mivel a szlogen jól kifejezi azt az értékrendet, amely ma átfogó és globális támadás alatt áll Nyugaton.

– Kis túlzással még köszönetet is lehetne mondani a liberálisoknak, mert azzal, hogy ezeket az értékeket össztűz alá vették, magunk mögött tudtuk hagyni a minket szétválasztó témákat és azokra a valóban fontos ügyekre tudunk koncentrálni, amelyek összekötnek minket, hiszen ezek az értékek az egész nyugati civilizációban támadás alatt állnak – jegyezte meg Szánthó Miklós.

Emlékeztetett: a progresszív liberális erők a társadalmi igazságosság jegyében lerombolják a zsidó-keresztény alapokat, jelentéktelennek próbálják beállítani a nemzeti identitást, jogi, politikai és kulturális eszközzel aláássák a nemzeti szuverenitást és a globális nemzetközi térre tolják át a döntéshozatalt.

Átfogó össztűz alá vették a társadalmak alapegységét, a családokat, a férfi és nő teremtettségének alapvetését, valamint a gyermekek szexuális nevelését.

– Éppen ezért a CPAC Hungary legfőbb célja, hogy egyfajta kapcsolódási pontként szolgáljon a nyugati civilizáció konzervatívjai számára, összekötve a nyugati jobboldalt és megmutatva a liberálisoknak, hogy a nemzeti, konzervatív erők együtt tudnak működni nemzetközi szinten – fogalmazott az Alapjogokért Központ igazgatója. Szánthó Miklós egyetért az izraeli filozófus, Yoram Hazony azon kijelentésével, hogy a legfontosabb szellemi erők konzervatív irányból jönnek.

Az igazgató bejelentette, Orbán Viktor miniszterelnök lesz a rendezvény egyik fő előadója, emellett érkeznek amerikai szenátorok és kongresszusi képviselők, az amerikai szellemi élet jeles képviselői, európai think tankek vezetői és újságírók is. Santiago Abascal, a VOX elnöke és a brazil elnök fia, Eduardo Bolsonaro szintén elfogadták a meghívást, de csatlakoznak még európai jobboldali tagállami vezetők, pártpolitikusok és EP-képviselők is a résztvevőkhöz.

Gulyás Dóra, az Alapjogokért Központ sajtófőnöke elmondta, a rendezvény honlapja, a Cpachungary.com már elindult, folyamatosan töltik fel a tartalmakat. Érdemes folyamatosan látogatni a honlapot, mivel a program is itt látható majd, de a központ saját Facebook-oldalán is rendszeresen tájékoztat majd az eseménnyel kapcsolatos hírekről.

Arra a kérdésre, hogy milyen nemzetközi sajtóvisszhangra számítanak, Szánthó Miklós elmondta, reménykedik, hogy sikerül még inkább frusztrálttá tenni a liberális, mainstream sajtót. Mint mondta, ennek látszódnak már a jelei az olyan vezető amerikai lapokban megjelent cikkekből, amelyeknek témái, hogy mennyire káros az amerikai és magyar jobboldal összekapcsolódása.

Szánthó Miklós óriási felháborodásra számít, valamint támadó cikkekre azzal kapcsolatban, hogy milyen európai és magyar demokráciára veszélyes előadók érkeznek Budapestre.

– Ha a liberális oldal frusztrált, azért frusztráltak, mert nemzetközi szinten szerveződnek és támadásaik révén sikerült összekovácsolni a különböző országok jobboldalait. Ha ők frusztráltak, mert mi is összeállunk nemzetközi szinten, az csak azt jelentheti, hogy jó úton járunk – fogalmazott az igazgató.

Borítókép: Mike Pompeo amerikai külügyminiszter beszédet mond a 47. Konzervatív Politikai Akció Konferencián (CPAC). Fotó: MTI/EPA/Erik S. Lesser