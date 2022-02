A családról és nevelésről értekeztek a sztárvendégek a CPAC-n

Folytatódott a legnagyobb amerikai konzervatív politikai konferencia, a Conservative Political Action Conference (CPAC). A pénteki nap egyik sztárja Candace Owens volt, a világ legbefolyásosabb internetes véleményvezére a hölgyek között. Emellett író, politikai aktivista, a baloldali média szerint ő egy „fekete bőrű fehér szupremacista”, ám maga Owens úgy véli, hogy elsősorban ő egy fiatal anyuka. A CPAC-en is ebben a minőségében szólalt fel. Owens megható beszédében elmondta, hogy egyre inkább aggódik a gyermekekért.

Az amerikai állam, a nagy cégek, a korrupt bürokraták, az iskolák ma rutinszerűen igyekeznek beleszólni a gyermekek nevelésébe, sőt egyre gyakrabban okoznak nekik lelki és testi sérüléseket.

Teszik ezt anélkül, hogy előzetesen a szülőket megfelelően tájékoztatnák vagy kikérnék a hozzájárulásukat. Igyekeznek megfosztani őket attól a joguktól, hogy maguk formálják gyermekeik világnézetét. Joggal teszi fel a kérdést, hogy meddig tűrik még mindezt az amerikai szülők?

Hiszen minden fiatal anya és apa tudja, hogy náluk jobban senki sem ért a gyermekeikhez, és mégis ki akarják csavarni az irányítást a kezükből

– mutatott rá.

Nigel Farage – vagy ahogy Amerikában ismerik, „Mr. Brexit” – igen népszerű a legnagyobb amerikai politikai konferencia résztvevői körében, ennek megfelelően idei beszédét is nagy várakozás övezte. A brit politikus hozta is a formáját: lendületes és dinamikus szózatot intézett a közönséghez.

Nigel Farage akcióban. Fotó: Europress/AFP/Joe Raedle

Legendás angol humorát is megcsillantotta olykor, bár a téma most erre kevés lehetőséget adott, hiszen Farage ezúttal számba vette mindazokat a kihívásokat, amellyel a nyugati világ ma szembenéz. Percekig időzött az afganisztáni kivonulás katasztrofális hibáin, az ukrán válságon, és az USA és Kína között kibontakozódó vetélkedést is elemezte. Hosszasan elidőzött annál a problémánál, amit talán a legfenyegetőbb veszélyforrásnak tart: az amerikai egyetemeknél. A brit politikus szerint:

Az egyetemeinket a marxizmus madrasszáivá változtatták, amelyek célja a fiatalok agymosása, tudatuk megmérgezése.

– Miközben nagyon is valós kihívásokkal néz szembe az Egyesült Államok és a nyugati világ, az amerikai oktatási rendszer saját civilizációnk ellen fordítja a gyermekeket és a fiatalokat – vélekedett.

A CPAC-en korábban Mike Pompeo volt külügyminiszter és CIA-igazgató is beszédet mondott.

A konferencián az Alapjogokért Központ (AK) immár negyedik alkalommal képviselteti magát, miközben a CPAC első európai rendezvényének éppen Magyarország ad otthont március végén; az esemény tematikája pedig az „Isten, haza, család” hármas egységére épül majd.

Borítókép: Candace Owens, a világ legbefolyásosabb internetes véleményvezére a hölgyek között (Fotó: Europress/AFP/Chandan Khanna)