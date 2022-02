Bajnai Gordon szervezhet pártot Márki-Zaynak

– Beszédes, hogy akárcsak korábban Karácsony Gergely, most Márki-Zay Péter is titokban találkozott Bajnai Gordonnal

– mondta Kiszelly Zoltán arról, hogy egy olvasói fotó alapján derült csak ki: a baloldal miniszterelnök-jelöltje, miután londoni magyaroknak tartott fórumot, a hivatalos programban nem említve tárgyalt a megszorításairól elhíresült, többek között a 13. havi nyugdíjat és a 13. havi fizetést megszüntető egykori miniszterelnökkel. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója hangsúlyozta: önmagában nem lenne különös, hogy egy politikus egy másik politikussal, üzletemberrel találkozik, ám Bajnai – George és Alexander Soros vagy Dobrev Klára mellett – tagja annak az Európai Külkapcsolatok Tanácsának, amely nemrég azt jósolta: Orbán Viktor, bár elveszíti a választást, mégsem mond le, ezért utcai zavargások törnek ki.

– Itt nem arról van szó, hogy ők jósolnak valamit, ami aztán bejön, hanem kőkeményen tesznek is ezért

– mondta a politológus. Hangsúlyozta: a baloldal esélyesnek tartott politikusai és nemzetközi spekulánsok, globalista körök között jó ideje Bajnai Gordon a kapcsolat. Ezek a körök korábban őt magát is miniszterelnöknek szánták, ám mivel 2014-ben csúfosan leszerepelt, azóta egyfajta közvetítőként próbál meg hatást gyakorolni a magyar belpolitikára.

Arról, hogy Bajnai Gordon és Márki-Zay mégis miről tárgyalhatott Londonban, Kiszelly Zoltán úgy fogalmazott: ezt hivatalos tájékoztatás híján nem lehet tudni pontosan, ugyanakkor nagyon fontos körülmény, hogy Bajnai vezeti azt a 20k22 nevű kezdeményezést is, amely a választás elcsalását jósolva, az ország mind a tízezer szavazókörében kettő-kettő, azaz összesen húszezer szavazatszámláló aktivistát akar kiállítani.

– A Bajnai Gordon által szervezett húszezer szavazatszámláló egy ellenzékváltó, új zöldmezős párt létrehozásának az alapja is lehet. Ennek célja pedig Márki-Zay Péter megerősítése lehet a hat párttal szemben

– mondta a politológus, hangsúlyozva: egyetlen baloldali párt, így a DK, de az MSZP sem mondhatja magáról, hogy az ország valamennyi településén jelen van. Szerinte bár ez az „ellenzékváltó zöldmezős párt” most nem juthat be a parlamentbe, a globalista média támogatásával idővel megerősödhet. Így akár már a parlamentben ülő politikusokat – adott esetben Hadházy Ákost vagy Szél Bernadettet – is leigazolhat, és bár frakciót továbbra sem alakíthat, a 2024-es EP-választáson akár jól is szerepelhet.

– Márki-Zay Péter hozza az ellenzékváltó attitűdöt, Bajnai Gordon pedig a húszezer aktivistán túl hozza neki a külföldi támogatást, mint arról Gans­perger Gyula is beszélt

– fogalmazott a politológus. Ismert: a Városháza-botránnyal kapcsolatban nyilvánosságra került hangfelvételen Bajnai régi „harcostársa”, Gansperger Gyula baloldali üzletember arról beszélt, hogy szerinte „Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött külföldi erők és finanszírozók állnak”. – Ugye, egyik része ez a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon – mondta Gansperger.

A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója lapunknak úgy összegzett: bár mostanában letagadja, Márki-Zay már nyilvános hűségesküt tett a globalista köröknek a világpiaci energiaárak, a fizetős egészségügy, a privatizáció mellett, így számukra ő az alkalmas miniszterelnök-jelölt arra, hogy a 2010 előtti pénzszivattyút újra beindíthassák.

Ismert: az Index a napokban számolt be arról, hogy birtokukba került egy Márki-Zay Péter számára készített elemzés. Az Új politikát igényel az ország – A választási győzelem és az új polgári párt projekt címet viselő dokumentumban egyebek mellett azt tanácsolják Hódmezővásárhely polgármesterének, hogy a választásokig csendben, a hat pártelnök tudta nélkül kell szervezni egy új, polgári pártot. Bár az elemzéssel kapcsolatban Márki-Zay Péter az Indexnek azt mondta, hogy az anyagot nem ismeri, és nem ők rendelték, az tagadhatatlan, hogy vannak hasonló szándékai.

Borítókép: Márki-Zay Péter és Bajnai Gordon Londonban (Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter)