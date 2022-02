Bemutatták a Csepel Park látványterveit + fotók

Egy olyan közpark jön létre az észak-csepeli régióban, amely azzal, hogy közel esik a belvároshoz, lehetőséget kínál a mozgásra, beleértve a vizes sportokat is, ugyanakkor remek pihenőhelye lehet a családoknak is, az egész dél-pesti régió számára vonzó rekreációs területté válhat.

A Csepel Park terveit egy konferencián mutatták be február 3-án a széles nyilvánosság számára, de – amint azt a hozzászólók közül többen elmondták – a tervezés még nem zárult le, ezek a tervek a koncepciót mutatják be, a továbbiakban sokat segíthetnek a lakossági észrevételek, amelyeket egyébként már a korábbiakban is figyelembe vettek.

Németh Szilárd országgyűlési képviselő, Csepel korábbi polgármestere szerint a kerület történetének egyik legjelentősebb fejlesztése lesz a Csepel Park. Fürjes Balázs fővárosi és agglomerációs fejlesztésekért felelős kormánybiztos a konferencián is elmondta, majd közösségi oldalán is közzétette:

Az elmúlt ötven év legnagyobb zöldfejlesztését valósítjuk meg Észak-Csepelen. A ma még elhanyagolt és lepusztult területen egy 36 hektáros, több mint három városmajornyi nagyságú, vadonatúj zöldparkot tervezünk.

Mint elmondta, valódi zöldszigetet szeretnének létrehozni, közölte azt is, hogy csütörtökön indul egy fővárosi lakossági véleményfelmérés, 2023-ra készülhetnek el a kiviteli tervek és 2025-re épülhet meg a park.

Fürjes Balázs kiemelte, a családbarát, multifunkcionális pihenőparkkal egy valódi természetközeli helyet szeretnének megvalósítani. A park a tervek szerint jó tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik majd, így bekötik Budapest vérkeringésébe. Megőrzik a folyóparton burjánzó, értékes és őshonos galériaerdőt. Több mint ezer új fát ültetnek majd, közösségi kert, kisméretű üvegház, őshonos magyar háziállatokat bemutató parkrész, látogatóközpont, játszóterek létrehozását is tervezik. A vízpartra csónakházat és kishajókikötőt terveznek, amely tovább erősíti majd a vízzel való kapcsolatot – sorolta. Fürjes Balázs megjegyezte azt is, hogy a főváros is támogatja a kormány elképzelését.

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója elmondta:a fejlesztéssel több mint háromszázezer négyzetméter új parkterület, ötvenezer négyzetméter új sport- és játszóterület jön majd létre, valamint megmarad a kilencvenezer négyzetméternyi ökopark és galériaerdő a Kis-Duna partja mentén.

A park területét délről az új Duna-híd út- és villamosvonala határolja majd, de úgy tervezték, hogy a park később terjeszkedhessen még délre – közölte. Vitézy Dávid elmondta: minimalizálják a parkban a burkolt felületeket, de a tervek szerint lesznek kisebb vendéglátóhelyek, szeretnének egy úszóstrandot, a park északkeleti sarkában egy tisztás lenne, ahol nyáron koncerteket is lehetne tartani, valamint nyitott sportpályákat hoznak majd létre. Közölte, a kormány 2023 tavaszán lesz abban a helyzetben, hogy dönthet a kivitelezés megindításáról és a területszerzés lefolytatásáról. A park első látható, élvezhető verziója 2025-re elkészülhet, de sok év kell ahhoz, hogy teljes értékű parkká váljon a megnövekedett növényzettel – mondta Vitézy Dávid.

Az általa bemutatott tervek szerint vízisportokat és extrém sportokat is kipróbálhatnak majd a parkhasználók. Kialakítanak street workout pályát, továbbá a tervek szerint fitneszeszközöket is elhelyeznek majd az idősebbek számára. A tervekben szerepel kosár-, streetball- és röplabdapályák, valamint kézilabda- és focipálya kialakítása is. Futópályát, görparkot, mászófalat és akadálypályát is kialakítanának a területen. A Duna-parton kajakozásra, kenuzásra is lehetőség lesz az elképzelések szerint.

A felszólalók szerint a fejlesztés fontos része lesz az is, hogy a 2025-re megépülő parkot könnyen elérhetővé tegyék a belváros felől is, továbbá a dél-pesti régió, illetve az agglomeráció felől is. Hiányosság, hogy sem a ráckevei, sem a csepeli HÉV nem rendelkezik közvetlen metrókapcsolattal, a középtávú tervek között ennek pótlása is szerepel. A cél az, hogy a belváros felől akár közösségi közlekedéssel, akár kerékpárral gyorsan és könnyedén ki lehessen jutnia a Csepel Parkba, de nem feledkeznek meg az autósokról sem.

Képek: A Csepel Park látványtervei (Fotó: Facebook/Fürjes Balázs)