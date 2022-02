Előállt 106 egyéni képviselőjelöltjével Gattyán György pártja

Bejelentette egyéni képviselőjelöltjeit a Megoldás Mozgalom. Gattyán György pártja nemrég indított weboldalán tette közzé a 106 nevet, többségük fotóval és bemutatkozással együtt szerepel, üres helyek nem maradtak, de egyes jelölteknek egyelőre csak a neve olvasható a közlésben.

A Gattyánék által korábban már bejelentett ismertebb nevek is szerepelnek a listán. Détári Lajos egykori válogatott labdarúgó Kispesten indul, míg Janicsák István zenész Zuglóban. A Z’Zi Labor vezetője egyébként már korábban is indult a XIV. kerületben. A listán egy másik gyakorló politikust is találhatunk.

Tatabányán Popovics Juditot indítják Gattyánék, akiről Márki-Zay Péter korábban azt állította, hogy megzsarolta őt a DK. A tatai polgármester-választáson 2019-ben induló (egyéniben végül képviselőnek megválasztott) politikus a történet szerint el szeretett volna indulni a baloldali előválasztásnak nevezett háziversenyen, ám Gyurcsányék ezt megakadályozták.

A jelöltek között többen dolgoznak Gattyán György cégeiben, így például a Teqball fejlesztőcsapatában, ami nem meglepő, hiszen a Megoldás Mozgalom két alelnökeként is a labdajáték kitalálóit jelölték meg a párt bejegyzésekor. Huszár Viktort nemrégiben a brazil aranylabdás Ronaldinho is megemlítette, amikor támogatásáról biztosította Gattyán pártját.

A jelöltek listáját itt lehet böngészni.