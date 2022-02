LikeFight: Márki-Zay kétségbeesetten hirdet, de a hivatalos kampány első hetét is elképesztő előnnyel nyerte a Fidesz

A jobboldal az előző heti 248 ezerről 398 ezerre növelte a megtermelt interakciók számát, miközben az egyesült baloldal 177 ezerről csak 278 ezerig tudott növekedni.

Politikusok

A politikusok versenyében mindkét oldalon magasabb interakciószámokat láthatunk az egy héttel korábbiakhoz képest, de a jobboldal sokkal jobban teljesített – számszerűsítve 380 ezer interakcióval erősödött, miközben a baloldal által elért növekedés csak 122 ezer interakció volt.

Versenyükben Orbán Viktor tiszteletet parancsoló győzelmével vette kezdetét a kampány: a miniszterelnök 183 ezer interakcióval erősített egyetlen hét alatt,

amivel a bődületes, 500 ezres álomhatárt is átlépte. Összehasonlításként érdemes megjegyezni, hogy a miniszterelnök egyedül gyűjtött össze annyi interakciót, mint a baloldali 10-es lista utolsó hét politikusa együttvéve, amelybe a Gyurcsány házaspár és Karácsony Gergely eredménye is beletartozik.

A jobboldali top 10-be több fideszes egyéni jelölt is befért a héten, így országosan is értelmezhető, komoly eredményt ért el Lázár János, Potápi Árpád János, Aradszki András és Németh Zsolt is – írja a Mandiner.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje kétségbeesetten hirdet

Mint az a LikeFight előző heti elemzéséből is kiderült, Márki-Zay Péter kétségbeesett hirdetési kampányba kezdett, amely a politikai marketing szerint nem egy átgondolt stratégia. A hódmezővásárhelyi polgármester lemaradása a nagy költés ellenére is óriási. A baloldal listavezetője gyakorlatilag ugyanott áll, mint egy héttel korábban, hiszen mindössze háromezer interakcióval teljesítette túl múlt heti saját számait. Tehát

Márki-Zay 20 millió forintot megközelítő költése sem elegendő arra, hogy felfelé tudja húzni a baloldali listát,

a bevetett források ellenére még a baloldal háziversenyében sem tudna eredményeket felmutatni. Jól látható az is, hogy a régi baloldal szereplői uralják a 10-es listát, így Gyurcsányék, Ujhelyi István, Mesterházy Attila, Karácsony Gergely alig marad el a tízmilliókkal megtámogatott Márki-Zay Péter mögött– írja a Mandiner.

Hivatalos oldalak

A Fidesz begyújtotta a rakétákat és 380 ezer interakciót termelt egyetlen hét alatt. Ez a szám annak fényében is érdekes, hogy bár a személyeknek és karaktereknek van a legnagyobb szerepük a választási harcokban, a Fidesz pártként is alaposan támogatja a jobboldali tábor mozgósítását a választási kampányban. A Facebook interakciószámaiból úgy tűnhet, mintha ezt a frontot a többi párt (beleértve a KDNP-t is) elengedte volna.

Választókerületek

A LikeFight csapata ezen a héten is elemezte az egyéni jelöltek versenyeit is, megvizsgáltuk mind a 106 választókerületet, és megnéztük, melyik jelölt szerzett több Facebook-lájkot, -kommentet és -megosztást.

A kampány első hetében a Fidesz–KDNP jelöltjei a 106-ból 72 választókerületben több interakciót szereztek baloldali ellenfeleiknél.

Különösen aggasztó lehet a baloldal számára az a tény, hogy még Budapesten is öt választókerületet elhozott a jobboldal.

Az egyéni jelöltek tekintetében a fideszes jelöltek 72:34 arányú győzelmi aránya minket is meglepett, ugyanis a jobboldal jóval kevesebb országosan ismert politikust sorakoztat fel ezen a fronton (tehát kevesebb jelöltje tud országos lájkokat szerezni). Az is látható, hogy a baloldal még azzal a helyzeti előnyével sem tudott élni, hogy számos jelöltjük mögött évek óta bejáratott, országos médiumban rendszeresen szemlézett, esetenként százezres követőtáborral és komoly szerkesztői gárdával rendelkező Facebook-oldal található meg – írja a Mandiner.

Érdemes kiemelni néhányat a budapesti agglomeráció jelöltjeiből, így például Menczer Tamást, aki zömében helyi tartalmakkal aratott győzelmet az országosan aktív Szél Bernadett felett, de az is szembeötlő, hogy Vitályos Eszter is jelentős előnyre tett szert a Momentum erős emberével, Buzinkay Györggyel szemben a szentendrei székhelyű választókerületben.

Érdekesség, hogy Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Nógrád és Zala megye minden választókerületét egységesen megnyerte a jobboldal,

ráadásul Baranya, Békés, Borsod, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Veszprém és Vas megye mindössze egy vagy esetleg két választókerület miatt nem borulhatott teljesen narancssárgába.

Véleményvezérek

Ismét eltelt egy hét, amely a jobboldali véleményvezérek és mémoldalak győzelmével zárult. A két tömb között immár félmillió interakciót is meghaladó űr tátong, így 70:30 arányú vereséggel nézhet szembe a baloldal. Talán ennek a frontnak az arányaiból rajzolódik ki leginkább, hogy a jobboldali stratégák célravezető taktikával futottak neki a 2022-es választásoknak – írja a Mandiner.

A jobboldali győzelem mértékét jól érzékelteti, hogy a „Megafon Danik”, tehát Deák Dániel és Bohár Dániel közel annyi interakciót termeltek meg, mint a baloldal 10-es csapata együttvéve. A jobboldali blokk mindezek mellett kifejezetten egészséges szerkezetben vonultatja fel a szereplőket, hiszen a megafonos véleményvezérek mellett szembesítésre szakosodott mémoldalak és népfelkelők is megjelennek a listájukban.

Összegzés

A hivatalos kampány első hetét elképesztő előnnyel nyerte a Fidesz. Márki-Zay Péter hiába hirdetett el egy vagyont, meg sem közelítette Orbán Viktor számait. De a választókerületek kétharmadában is a Fidesz jelöltjei vezetnek az interakcióversenyben.

A Megafon-jelenség egészen abszurd viselkedést váltott ki Márki-Zay Péterből, aki már nemcsak vitázni, de sakkozni és szudokuzni is kihívta már Bohár Dánielt. A baloldal miniszterelnök-jelöltje hivatalos közösségimédia-csatornáin pedig arra pazarolja erőforrásait, hogy a megafonos véleményvezérekről tegyen közzé támadó videókat.

Közben

a baloldal nemcsak elveszítette ezt a hetet, de még csökkenő interakciószámot is produkált a múlt héthez képest, szervezettségre utaló nyomokat pedig egyedül a Gyurcsány-párthoz közel álló szereplőknél láthatunk,

(Gond-olkodó, Juszt László), utánuk már csak balliberális szabadcsapatok és néhány partizán jelenik meg a listán.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Zaol.hu/Mediaworks/Pezzetta Umberto)