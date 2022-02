Márki-Zay hosszabb életet és ingyenes magánegészségügyet ígér

Az összeborult hat baloldali párt vezetői és az ellenzék 106 egyéni jelöltje előtt tartott negyvenperces beszédet csütörtök délután Márki-Zay Péter. A baloldal miniszterelnök-jelöltje „évtized értékelőt” ígért, de inkább a 2018-ban megalakult negyedik Orbán-kormányt kritizálta szónoklatában. Az első harminc percben Márki-Zay lényegében csak Orbán Viktorról beszélt, néha megemlítve, hogy Románia „elhúzott mellettünk” , gyakorlatilag mindenben 2010 óta.

A baloldal jelöltje beszédje utolsó tíz percében felsorolta választási ígéreteit is, a családi pótlék megduplázása és a minimálbér adójának csökkentése mellett Márki-Zay azt is megígérte, hogy egyes esetekben

a magánegészségügyet is ingyenesen elérhetővé teszik,

ha őt alakíthatnak kormányt április 3-a után. Szerinte a magyaroknak

hosszabb lesz a születéskor várható élettartamuk egy baloldali fordulat esetén.

Az oktatás területén megígérte, hogy visszaadják az iskolákat az önkormányzatoknak, emellett bejelentette azt is, hogy nem építenek több stadiont. Mint mondta, az EU és a NATO hűséges szövetségesei lenne Magyarország, ha ők kerülnének hatalomra, és visszaszereznénk szövetségeseink bizalmát.

Új alkotmányt is ígért, amiről állítása szerint népszavazáson dönthetnének a magyarok, emellett újra beszólt a kispártoknak, szerinte csak a baloldalra leadott szavazat a kormányváltó szavazat.

Márki-Zay Péter alternatív békemenetet hirdetett március 15-re, arra kérte a baloldal szimpatizánsait „jöjjenek fel Budapestre”, ezzel mutatva meg, mennyien vannak.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje mellett a hat összefogott párt vezetői is felszólaltak, feltűnő volt, hogy Jakab Péter és Dobrev Klára nem viselte a Márki-Zay-féle kék szalagot. Előbbi egyébként oda is szúrt a jelöltnek, illetve a lebonyolítást is kritikával illette, mint mondta, nem fog évet értékelni három percben, ennyit kaptak ugyanis a pártvezetők arra, hogy megtartsák beszédeiket. A hat párt közül csak a DK nem delegálta a saját elnökét a felszólalók közé, Gyurcsány Ferenc az élő adás pillanatképein sem volt látható.

