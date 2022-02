Varga Judit: Kötelességünk megvédeni a szülők jogait

Társadalmunk a családok erejére épül, emiatt garantálnunk kell a családok jogait - jelentette ki az Mathias Corvinus Collegium (MCC) csúcstalálkozóján Varga Judit.

– A szabadság erről szól: senkit nem kötelezhetünk semmire

– jelentette ki a politikus, aki egyébként egy kerekasztal-beszélgetésen vett részt a konferencián, amelynek témája a tanítás során felmerülő jogok és kötelezettségek voltak. Varga Judit felhívta a figyelmet arra, hogy a saját jogainkat nem lehet a közösségben betöltött szerepünktől függetlenül értelmezni, mert a társadalom felé is vannak kötelezettségeink és felelősségünk.

– Amikor emberi jogokról beszélünk, nem lehet azokról kontextus nélkül beszélni – fogalmazott.

Varga Judit felidézte, hogy nyolcszáz évvel ezelőtt, 1222-ben született meg az első magyar alkotmány. – Más a társadalmi rend, de a jogállamiság alapja ott kezdődött, hogy meghatároztuk, hogyan védjük meg az egyén jogait bármilyen hatalmi önkényességgel szemben – magyarázta a miniszter.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a tíz évvel ezelőtt elfogadott magyar alaptörvényt is részben amiatt támadták, mert abban világosan benne van, hogy a jogok mellett a társadalom tagjainak kötelezettségei is vannak.

Varga Judit a mai napot emblematikusnak nevezte, emlékeztetett, hogy az Európai Bíróság ma hozta meg azt a politikai döntését, amivel elítélte Magyarországot amiatt, mert a magyar Országgyűlés elfogadott egy gyermekvédelmi törvényt. Szerinte a citált jogszabály összhangban van az európai értékekkel, és egyébként is tagállami hatáskör.

A miniszter elmondta, hogy az Európai Unióban manapság az értékek összekeveredtek a politikai aktivizmussal, az alkotmánynak ettől is védenie kell. Példaként a migráció kérdését hozta fel, amelyben az unió álláspontja az, hogy ez jó a kontinensnek, míg az önálló alkotmánnyal rendelkező tagállamok nem így gondolják.

Jogok, kötelezettségek és vágyak

– ezek között világosan meg kell húzni a határt az igazságügyi miniszter szerint.

Varga Judit kitért arra is, hogy a józan ész, józanság és a valóság érzékelése nagyon fontos manapság.