Nem fog sportállásokat létesíteni csak azért, mert valaki a haverja, ebből már voltak konfliktusok – jelentette ki 2019 novemberében a frissen megválasztott Pikó András a 24.hu újságírójának, az Adatradar azonban cikksorozatban leplezte le a VIII. kerület vezetőjét, aki nyilvánvalóan hazudott az Adatradar szerint. Az ejtőernyősök ugyanis hamar és nagy számban megérkeztek.

Az Adatradar felidézi Ruff Bálintnak, Botka László stratégájának tavalyi nyilatkozatát, amelyben a 444.hu-nak a baloldalt illette kritikával, mivel szerinte Orbán Viktor és a Fidesz kihívóiról ordít a „a kormányzóképesség hiánya”. A lap megemlíti, hogy a nagyközönség számára teljesen ismeretlen Ruff a 2000-es évek végén, a Gyurcsány-érában kezdett politizálni az SZDSZ-ben, ahol először a Fodor Gábor vezette környezetvédelmi tárcánál, majd a liberális párt vezetése mellett töltött be tanácsadói pozíciót, végül pedig a tiszavirágéletű miniszterelnök-jelöltsége idején a szegedi polgármester mellett bukkant fel és azóta is neki dolgozik. Ruff Bálintot ugyanakkor 2020-ban a józsefvárosi önkormányzat is szerződtette, és ez idáig mintegy tízmillió forintot fizetett ki neki, döntően Pikó András „kommunikációs stratégiájának” kialakításáért.

Az Adatradar szerint ez azért nem meglepő, mert a VIII. kerületi önkormányzat a balliberális körök gyűjtőhelyeként működik 2019 óta.

A lap kikérte a józsefvárosi tanácsadók listáját, amin például Szél Bernadett egyik bizalmasának cége, a Greenwich Consulting is szerepel. A társaságot Janan Mirwais vezeti, akit az LMP korábbi társelnöke szeretett volna külső szakértőként az Országgyűlés nemzetbizottsági bizottságában látni, de az afgán férfi megbukott az Alkotmányvédelmi Hivatal átvilágításán.

Az Adatradar kiderítette azt is, hogy a Greenwich csak minimális összeget – nagyjából félmillió forintot – kapott ahhoz képest, amihez a a Soros-egyetemen doktorált társadalomtudós, az LMP-hez és a Párbeszédhez is szorosan kötődő Szombati Kristóf juthatott, aki olyan szervezeteknek ad tanácsokat, mint a magyar kormánnyal szemben hiperkritikus Heinrich Böll Alapítvány. Szombati Józsefvárosban a cigányság integrációjával és oktatáspolitikával foglalkozik, a lap adatigényléséig csaknem 6,5 millió forintért.

Ahogy arról korábban már a Magyar Nemzet is beszámolt, Pikóék foglalkoztatják Medgyessy Péter egykori főtanácsadóját, Komássy Ákost és Demszky Gábor néhai helyettesét, Atkári Jánost az LMP-s Jakabfy Tamás egykori önkormányzati képviselőt vagy a Párbeszéd volt képviselőjelöltjét, Borsos Gábort. A listán szerepel még Gosztonyi Márton, aki korábban az Autonómia Alapítványnál a Soros György Nyílt Társadalom Intézete által finanszírozott programok koordinátora volt, a szintén Soros György támogatását élvező K-Monitor Egyesület, Lenkey Petrosz, a helyi görög kisebbségi önkormányzat elnöke és Zubek Adrienn, a Humán Platform kormányellenes aktivistája is.

Az Adatradar megemlíti még a Németh és Palatics, illetve a Hőrich és Varga ügyvédi irodát, amelyek összesen már több mint 22 millió forintot kerestek Józsefvárosban. Az előbbi iroda korábban a 444.hu-t és a Transparency Internationalt is képviselte. Utóbbi alapítója pedig az a Hőrich Ferenc, aki az egykori MSZP-s XVI. kerületi polgármester, Szabó Lajos Mátyás jegyzője volt, majd ügyvédnek állt és olyan szocialista vagy DK-s vezetésű önkormányzatoknak dolgozik, mint Nyírbátor és a XV. kerület.

