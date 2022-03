– Jelen helyzetben a háború mindent felülír, azonban nem szabad megfeledkeznünk 1848-as szabadságharc kezdetéről sem. A háború és nemzeti ünnepünk most rámutat arra, hogy a szabadság védelme, megvédése milyen fontos tényező. Az esemény legfőbb üzenetét a jelenlevők molinónkon is láthatják majd. Békemenet – No War – Békemenet. Magyarul: mondj nemet a háborúra

– nyilatkozta lapunknak a március 15-i Békemenet üzenetéről Csizmadia László. A Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) elnöke úgy véli, most nem a politikai vonatkozásokat kell előtérbe helyezni, hanem azt, hogy minél előbb történjenek meg a béketárgyalások a két fél között, és fejeződjön be a háború.

– Ilyenkor egy nemzetnek, amelynek határain harc folyik és a szuverenitása adott esetben veszélyeztetett, egységet kellene képviselnie. Sok üzenetünk volt a baloldalnak, amelyre olyan válaszok érkeztek, hogy ők kormányváltó nagygyűlést rendeznek. Mindenki tudja, aki a normalitást képviseli, hogy nagygyűléssel nem lehet kormányt váltani. Az erőviszonyaikat pedig be is mutatták még október 23-án. Láthattuk milyen gyenge a baloldal, és mennyire roskatag

– emelte ki.

Csizmadia László kifejtette, a Békemenet szervezői azt szeretnék, hogy a háború ne eszkalálódjon. Hozzátette, ha a kormány a baloldal álláspontját követné, és fegyvereket küldene Ukrajnába, akkor nyilvánvaló célponttá válhatna Magyarország, de a fegyvereket akár a kárpátaljai magyarok ellen is fordíthatnák.

– Itt most nem kormányváltásra, hanem ellenzékváltásra szükség. Meg kell nyitni egy későbbiekben kialakuló versenypárt előtt az ajtót, amelyik képes a hazáért küzdeni, amely képes versenyezni az ötleteivel, és egyértelműen a nemzetet erősíteni, konstruktív módon – részletezte. Csizmadia László hozzátette, az ukrán háborús helyzet és a magyarországi választások előtt kialakult „csendes háború” miatt magas létszámban kell kifejezni a magyar emberek összetartozását, és ugyanúgy, mint október 23-án vagy mint az első, 2012-es Békemenetnél, ki kell állni a többségi polgárság hűsége és gondolatai mellett.

Október 23-án a rendőrség becslései szerint 340 ezren vettek részt a Békemeneten, a szervezők arra számítanak, hogy ez a létszám most lényegesen magasabb lesz.

– Legalább félmillió embert szeretnénk látni az eseményen

– mondta.

Csizmadia László felhívta a figyelmet, a lengyel vasutak most leterheltek, így a lengyel szimpatizánsok vonattal nem tudnak Budapestre jönni, de a szervezők remélik, hogy lesznek, akik ennek ellenére Magyarországra jönnek, autóval. A rendezvényen egyébként lesznek még olaszok és spanyolok is.

A CÖF-CÖKA elnökének tájékoztatása szerint a Békemenet március 15-én 12 órás gyülekezési időponttal, a Császár-Komjádi Sportuszoda melletti Elvis Presley térről indul. A résztvevők a Margit híd – Szent István körút – Alkotmány utca útvonalon érkeznek a Parlament elé, a Kossuth Lajos térre, ahol 15 órától beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. A vidékről érkező autóbuszok az Árpád híd és az M0-s autópálya felől közelíthetik meg a Császár-Komjádi Sportuszodát.

Borítókép: A 2021. október 23-i Békemenet (Fotó: Kurucz Árpád)