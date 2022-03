Orbán Viktor: A koordináció működik

– Úgy látom, hogy a mai napon átlépi a 450 ezret a Magyarországra érkezett menekültek száma. Pintér Sándor belügyminiszter úrral végigjártuk azokat az intézményeket, rendőri és katasztrófavédelmi intézményeket, amelyek kulcsszerepet játszanak a menekültek ellátásában – fogalmazott.

– Azt látom, hogy a koordináció jól működik. A mostaninál nagyobb számú menekült koordinált ellátására és elhelyezésére is képesek vagyunk

– mondta a Orbán Viktor a videójában.

Köszönetet is mondok a rendőreinknek és a katasztrófavédelem munkatársainak.

– fogalmazott a miniszerelnök.

Megjegyezte: – Ellátogatunk a kisvárdai kórházba, ezt ismerjük, mert a krími háború idején is ezt a kórházat jelöltük ki az esetleges sebesültek ellátása céljából. Most is kijelöltük őket, ha beteg menekültek érkeznek, akkor ebben a kórházban látjuk el őket.

Felkészült a személyzet, hogy a mainál nagyobb számban is el tudja látni a bajbajutottakat.

– erősítette meg Orbán Viktor.

Kiemelte: Kisvárda környékén sok a menekült és rengeteg a gyermek. – Köszönetet mondok a kisvárdaiaknak, akiknek nagy a szívük, és nagyon sok gyermeket helyeztek el a városban. Úgy látom, hogy a következő hetekben is képesek leszünk arra, hogy minden bajbajutottnak segítséget nyújtsunk.