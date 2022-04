A félmilliárd forinthoz közelít a reformátusok pénzadománya

Mint írják, az elmúlt száz évben nem volt a mostanihoz fogható testvéri akció, mondta Balog Zoltán református püspök a XV. Zsinat kétnapos, balatonszárszói ülésén, utalva az Ukrajnából menekülők megsegítésére. A lelkészi elnök azt kérte a gyülekezetektől, hogy továbbra is viseljenek felelősséget a kárpátaljai reformátusokért, akik erejükön felül segítik a hozzájuk Ukrajna belsejéből érkezőket.

A református egyház a március harmadik vasárnapján összegyűlt templomi perselyadományokat is a kárpátaljai testvérek megsegítésére ajánlotta fel. Ezzel együtt eddig már több mint 400 millió forint adományt gyűjtöttek össze a gyülekezetek és a Magyar Református Szeretetszolgálat a rászorulóknak.

Balog Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy a háború kitörése óta egyetlen kárpátaljai lelkész sem hagyta el szolgálati helyét. Számukra megnyitják az úgynevezett lelkész-segélyezési alapot, ahová továbbra is várják a magyarországi református lelkipásztorok adományait.

A közleményben arról is beszámolnak, hogy az elmúlt hónapokban párbeszéd indult a református egyházban az LMBTQI+ kérdéskörről. Ezzel kapcsolatban a püspök úgy fogalmazott: „Valljuk, hogy a kérdés lelkigondozói megközelítése a kulcs. Számunkra a szeretetnek kell lennie előtérben ebben az esetben is, ugyanakkor ragaszkodnunk kell a hitvallásunkhoz. A szeretet nem az elveink fellazítását, felülírását, hanem a megközelíthetőbbé tételét jelenti.”

Hozzátette: a témával leginkább a hitoktatók találkoznak, ezért is van nagy szükségük a nekik készülő lelkigondozói és más segédanyagokra. A reformátusok egyébként az ideit a hittanoktatás évének hirdették meg: a Kárpát-medencében 300 ezer fiatal lelki neveléséért felelnek, és céljuk, hogy a tanórákat ne csupán oktatásként, hanem közösségi programként, evangéliumi találkozásként éljék meg a gyerekek, akik szüleikkel együtt a gyülekezetekben is otthonra lelhetnek. A Zsinaton döntöttek arról is, hogy Molnár Miklós-díjat alapítanak a hitoktatásban kiemelkedő munkát végzők elismerésére.

2022 mozgalmas év a reformátusok életében: folytatódik az Országos óvodaprogram, amelyben 66 óvoda épül vagy újul meg, továbbra is tart a református Bethesda Gyermekkórház felújítása, bővítése, ahogy a Károli Gáspár Református Egyetem megújítása is – sorolja a közlemény. Május 20-án, 21-én pedig a magyar református egység napján találkoznak a Kárpát-medencei magyar reformátusok az erdélyi Gyulafehérváron, ahová minden magyar gyülekezetből várják a híveket.

Borítókép: alapvető élelmiszerek és egyéb más adományok ideiglenes raktára a tiszabecsi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola rendezvénytermében 2022. február 28-án (fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)