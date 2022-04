Ismét látogathatók a fogvatartottak a büntetés-végrehajtási intézetekben + videó

Vasárnaptól ismét látogathatók a fogvatartottak a büntetés-végrehajtási intézetekben. Természetesen csak azok a rabok fogadhatnak látogatót, akik betartják a belső szabályokat és nincs például fegyelmijük.

A szabályok közé tartozik az is, hogy biztonsági okokból tilos a látogatók és a fogvatartottak fizikailag érintkezése. Ennek oka az, hogy nem egyszer előfordult, hogy a családi ölelésnek látszó fizikai kontaktus alatt tiltott tárgyakat, például mobiltelefont vagy éppen drogot adtak át az elítéltnek. A Soros Györgyhöz köthető, magukat emberijog-védőnek mondó civil szervezetek természetesen az elmúlt két évben folyamatosan tiltakoztak a pandémia miatti látogatóstop, valamint ennek ideiglenes feloldása alatt a testi érintkezés tiltása miatt. Most, hogy ismét látogathatók a rabok, még mindig petícióban követelik a látogatás intézmények visszaállítását, ám megfejelik ezt a testi érintkezés engedélyezésére vonatkozó követeléssel.

Mielőtt erre kitérnénk, nézzük a jelenlegi helyzetet.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közölte:

a javuló járványügyi helyzetnek köszönhetően május 1-jétől ismét látogathatók a fogvatartottak az ország valamennyi büntetés-végrehajtási intézetében.

Látogató fogadására havonta egy esetben, maximum hatvan perc időtartamban kerülhet sor, a fogvatartotthoz egy időben két hozzátartozó érkezhet. A látogatás a fogvatartottak és a hozzátartozóik közötti plexilappal elválasztott asztalnál történhet, a fizikai érintkezés teljes kizárásával.

A személyes látogatás mellett a büntetés-végrehajtási szervezet továbbra is lehetőséget biztosít a digitális kapcsolattartásra.

A Skype-beszélő havonta egy alkalommal, maximum hatvan perc időtartamban vehető igénybe. Az a fogvatartott, aki bármely okból nem tudja személyesen fogadni a hozzátartozóit, legfeljebb heti két alkalommal, maximum hatvan percben Skype-olhat a kapcsolattartójával.

Mi a Skype?

A Skype egy internetes telekommunikációs alkalmazás, amely számítógépek, táblagépek, mobil eszközök, az Xbox One konzol és az okosórák közötti videócsevegés és hanghívások biztosítására specializálódott.

Emlékeztetőül, a Skype lehetőségét a BVOP már a pandémia első évében, 2020 márciusában bevezette. A rezsimintézkedéseket összefoglaló feljegyzésben így írnak a szabályokról. Elektronikus kapcsolattartás: az elítélt a rezsim szabályok szerint igénybe veheti a bv. szerv által nyújtott elektronikus kapcsolattartási formákat. E kapcsolattartási formák ellenőrzésére és korlátozására az általános szabályok az irányadók. A kapcsolattartónak – ha kapcsolattartóként való nyilvántartásba vételekor ezen adatok megadására nem került sor – a bv. szerv részére írásban meg kell adnia az internetalapú telekommunikációs eszköz alkalmazásához regisztrált azonosító nevét, továbbá a kapcsolattartás időpontjáról való tájékoztatása érdekében az elektronikus levelezési címét. Egészségügyi válsághelyzet vagy a bv. szervet érintő katasztrófahelyzet idején a bv. szerv vezetőjének rendelkezése alapján a látogatófogadás kiváltására a telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartás rezsimszabályokra tekintet nélkül alkalmazható.

Mi várható?

Visszatérve a személyes találkozás lehetőségére, tavaly július elején, a pandémiás helyzet javulása miatt – átmenetileg – felfüggesztették a látogatási tilalmat, ám meglepő dolog történt.

A fogvatartottak zömmel inkább a skype-olás lehetőségét választották.

Egy hónap alatt, 2021. július 1. és július 31. között az elítéltek mindössze 1201 látogatást kérelmeztek, amely a teljes fogvatartotti állomány hét százalékát sem tette ki. Az még meglepőbb, hogy ezeknek a kérelmeknek csupán alig több mint a felében valósult meg a kapcsolattartás, mivel csak 694 alkalommal éltek a hozzátartozók a személyes látogatás lehetőségével. A személyes látogatások alacsony száma a BVOP szerint abból fakadt, hogy a pandémia enyhülésétől függetlenül továbbra is lehetőséget adnak a digitális kapcsolattartásra Skype-on, amely praktikusabb és költségkímélőbb megoldás a hozzátartozóknak is.

Ma még nem lehet tudni, hogy ezúttal is érvényesül a tavalyi tendencia, és nem fog ugrásszerűen megnövekedni a látogatók száma, az azonban már most tény, a Skype továbbra is a legnépszerűbb kapcsolattartási forma a fogvatartottak és hozzátartozóik között.

