Varga-Damm Andrea: Csalással készítik elő, hogy Jakab Péter maradjon a Jobbik elnöke

Varga-Damm Andrea az ellenzéki politikusok lustaságának nevezte azt, hogy egyből arról kezdtek el beszélni, hogy nem ülnek be a Parlamentbe.

Ha valaki képviselő akart lenni, az járjon be dolgozni, nem kell ideológiát gyártani a milliós fizetéshez, hogy miért ne kelljen dolgozni

– fogalmazott a politikus.

A műsorban Simicska Lajos is szóba került, Varga-Damm Andrea azt mondta, hogy 2018 április óta nem beszélt vele, csupán egyszer futottak össze egy veszprémi étteremben. A kapcsolat megromlásáról a következőt mondta:

Megkérdeztem Simicska feleségét, hogy az emberi viszonyunknak van-e valami jövője, azt válaszolta akkor, hogy most mások a prioritások. Én pedig ezt elfogadtam.

A volt jobbikos országgyűlési képviselő 2020-ban hozta létre saját pártját, a ReforMereket, a műsorban azt is bejelentette, hogy 2024-ben szeretnének elindulni az európai parlamenti választásokon. Kérdésre válaszolva nem zárkózott el attól, hogy együttműködjön Volner Jánossal, sőt azt is bejelentette, hogy meg fogja keresni Rig Lajost is, hogy csatlakozzon hozzá. Mint fogalmazott:

Ha rajtam múlik, Rig Lajos lesz a ReforMerek listavezetője.