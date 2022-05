A köztársasági elnök felkereste a Tűzoltó utcai gyermekklinikát

Novák Katalin köztársasági elnök gyermeknap alkalmából a Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinikájára látogatott vasárnap. Az államfő a közösségi oldalán azt írta:

Gyereknap van. Gyereknap azoknak is, akik súlyos betegséggel kórházban töltik ezt a vasárnapot is. Gyereknap a beteg gyereket nevelő családok életében is. Azért látogattam meg ma reggel a Tűzoltó utcai gyermekklinika hematológiai és onkológiai betegeit, hogy beszélgessünk, játsszunk egyet.

Hozzáfűzte: senki nem tud felkészülni szülőként az itt kapott diagnózisra, de arra a szeretetre, szakmai felkészültségre, hivatástudatra sem, amit megtapasztalnak a hosszú hónapok során.

Novák Katalin köszönetet mondott a gyermekklinika dolgozóinak és az Őrzők Alapítvány munkatársainak, akik a családok mellett vannak nap mint nap.

Hétköznapi hőseink ők. Gyógyulást kívánok a betegeknek és boldog gyereknapot minden gyermeknek!

– zárta bejegyzését az államfő.

Az Őrzők, a Tűzoltó utcai Gyermekklinika saját alapítványa 1990-es alapításától kezdve a klinika működésének legfontosabb segítője, a klinikának felajánlott adományok gyűjtője. Az alapítvány 32 éves fennállása alatt több mint 1,5 milliárd forinttal járult hozzá a Tűzoltó utcai gyermekklinikán kezelt daganatos és leukémiás gyermekek hatékony gyógyításához, a kórházi körülmények javításához, a klinika magas színvonalú működéséhez. A gyerekek újszülött kortól 21 éves korig kerülhetnek a klinika gondozásába. Tavaly az ambuláns onkológiai betegek száma 9500 volt, az onkológia fekvőbeteg-osztályokon 2374 gyermeket láttak el.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök (Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet)