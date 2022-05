Az igazságügyi pszichológus szakértőt hallgatják meg a Gyárfás–Portik-perben

Ismert, Óvári korábbi tanúvallomásában beszélt egy általa a TV2 alapítása mögött álló német cégnek írt, Gyárfást befeketítő levélről.

A vallomás nyomán a vád képviselője azonnal beemelte a vádpontok közé ezt is, mondván: újabb ok Gyárfásnak, hogy megölesse üzleti ellenfelét. Csakhogy aztán kiderült, Gyárfás Tamásnak megvan az Óvári által emlegetett levél, és abban nem szerepel az a kitétel, hogy Gyárfás ellen büntetőeljárás zajlik, és ez alapján nem is szakadhattak meg a TV2-vel kapcsolatos tárgyalások.

A vád szerint Gyárfás Tamást felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével vádolja. A törvényszék ezen ügyhöz egyesítette a Portik Tamás elleni perújítást.

Borítókép: Gyárfás Tamás a titokban rögzített hangfelvételek szerint nem adott megbízást Fenyő megölésére (Fotó: Kurucz Árpád)