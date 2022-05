Csák János: A legjobb művészek innovátorok

A leendő kulturális és innovációs miniszter a kulturális bizottság ülésén arról beszélt, hogy nagy átalakulások zajlanak a világban és kormányzati struktúrában is. Kiemelte, hogy mindannyiunk életében vannak miértek és hogyanok, a kultúra pedig azt mutatja meg, hogy miért teszünk valamit, az innováció ugyanakkor a hogyanra világít rá. Hangsúlyozta, hogy ott, ahol nincs béke és biztonság, ott az emberek azzal vannak elfoglalva, hogy ezt megteremtsék. Kijelentette, hogy a kormány tevékenységének célja is a kötődés erősítése a családban, a nemzetben, a hazával és Istennel is.

Csák János felidézte, hogy a kormány célja korábban is az volt, hogy minél többen tudjanak gondoskodni egymásról, és önmagukról. Kijelentette: egyensúlyt kell tartani az életünkben, mert hiába tudunk gondoskodni a szeretteinkről vagy a nemzetről, ha nincs egyensúly, akkor a polgárok nem tudják élvezni sem a kötődést, sem a biztonságot, sem az egyensúlyt. Minden kormányzati intézkedés ezekre irányult eddig is – emelte ki.

A technológiát úgy fogják fel, hogy azt fejlesztik, ami szebbé teszi az életet – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy azok a társadalmak beomlanak, ahol nem fejlesztik a családokat. A színházakkal kapcsolatban pedig elmondta, hogy azok működnek sikeresen, amelyeket apáink, nagyapáink alapítottak és folytatják a hagyományokat.

A kultúra az, amikor énekelünk és táncolunk, a civilizáció az, amikor valaki más énekel és táncol. Mi a Kárpát-medencében ennek a határán vagyunk, mi még tudunk énekelni és táncolni. A kérdés az, hogy mennyire tudjuk ezt megőrizni – jelentette ki.

A leendő kulturális és innovációs miniszter kitért arra is, hogy az infláció, a gazdasági válság és a háború nehezíti a mindennapjainkat. Emlékeztetett, hogy a kormány 2010-ben egy tönkrement ország irányítását vette át, a működést négy év alatt helyrehozták, majd hét-nyolc évi gazdasági fejlődés után jött a Covid, jelenleg az orosz–ukrán háború zajlik. Csák János Churchillt idézte, akinek 1941-ben egy parlamenti vitán az egyik képviselő felvetette, hogy csökkentsék a kulturális kiadásokat. Erre az angol miniszterelnök megkérdezte, hogy ha ezeket csökkentik, akkor miért vívják a háborút.

A legjobb művészek innovátorok– zárta bizottsági bemutatkozó beszédét a leendő miniszter, akit korábban már meghallgatott a többi között a népjóléti bizottság is.

Borítókép: Csák János (Fotó: Havran Zoltán)