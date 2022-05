Rétvári Bence lesz Pintér Sándor parlamenti államtitkára

Pintér Sándor változatlan célokkal vezetné a Belügyminisztériumot. A miniszter, akit újra jelöltek a tisztségre az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságában szerdán arról beszélt, kiemelt feladata lesz a rendvédelmi szervek hivatásos állomány illetményének rendezése, az ország gazdasági teljesítőképességének függvényében.

Miniszterjelölti meghallgatásán Pintér Sándor kiemelte, az országban továbbra is rend van, 2010 óta folyamatosan csökken a bűncselekmények száma, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma például 115 ezerről 46 ezerre csökkent. Mint mondta, ez is azt mutatja, a büntetőpolitika helyes úton jár. Az állampolgárok biztonságérzete lényegesen jobb, mint 12 évvel ezelőtt, és célkitűzésünk, hogy a következő időszakban tovább javuljon - mondta, megjegyezve, hogy ebben nemcsak a rendőri munkának van szerepe, hanem az állampolgárok jogkövető magatartásának is. A politikus jelezte: parlamenti államtitkára Rétvári Bence lesz, és nem tervez személyi változtatást a rendvédelmi szervek felső vezetésében.

Borítókép: Rétvári Bence és Pintér Sándor a miniszterjelölti meghallgatáson (Fotó: Kovács Attila)