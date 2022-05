Szijjártó Péter közölte:

a világnak számos olyan területe van, ahol a koronavírus-járvány még az eddigieknél is nagyobb kihívást jelent.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarország eddig is segített a bajban lévő országokon: nemrégiben Moldovába, Észak-Macedóniába és Montenegróba küldtek gyorsteszteket. Több ország is kért Magyarországtól hasonló segítséget, ezért most háromszázezer antigéngyorstesztet küldenek a Fülöp-szigeteknek és százezret Szomáliának – ismertette a tárcavezető.