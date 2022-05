Visszaigazolta a választás a munkalapú társadalomépítés sikerét

Éltek a lehetőségekkel a romák

– Az tévút, ha valaki azt mondja, hogy a nemzeti kormány által megteremtett lehetőségekkel a roma közösségek nem tudtak élni. A mi esetünkben is igaz, hogy olyan programokat indítunk el, amelyek hosszú távon fenntarthatók, és amelyek hozzásegítik az embereket ahhoz, hogy tényleg önálló életet tudjanak élni – hangsúlyozta a képviselő.

A szakpolitikus emlékeztetett arra is, hogy 2010 előtt a legjellemzőbb a roma és nem roma társadalom egymással való szembenállásának erősítése volt. Úgy véli, hogy amikor bizonyos folyamatokat etnicizáltak, az megosztottságot eredményezett, amely szükségszerűen erősítette a szembenállást. S szavai szerint egy nemzet nem tud akkor előrehaladni, ha a társadalmon belül ilyen jellegű feszültségek vannak, ehelyett a fejlődéshez az egymás mellé állásnak kell kialakulnia. – Ezért is mondjuk azt, hogy a 2010-es választás után olyan gyökeres változások, szakpolitikai folyamatok indultak el, amelyeknek eredményeként a magyar társadalmon belül a békés egymás mellett élés lett a jellemző. Vannak találkozási pontok, az emberek tisztelik a másikat, és elismerik egymás teljesítményét. Létrejöttek és megerősödtek a közösségek, amelyek 2010 előtt nem léteztek, és akkor nemcsak gazdasági, hanem morális válsággal is meg kellett küzdenie a magyar társadalomnak. Ami abba torkollott, hogy 2008–2009-ben romák elleni gyilkosságsorozat valósulhatott meg Magyarországon. Ennek az alapja, a gyűlölködés, a 2000-es évek közepén indult el. Szerencsére azonban a nemzeti kormány 2010 után a szembenállás helyett az együttműködést erősítette – hívta fel a figyelmet a képviselő.

Folytatni kell a vidék fejlesztését

Sztojka Attila kifejtette: a mostani országgyűlési választás tétje az volt, hogy a romák ügye zsákutcába jut, vagy a nemzeti kormány alatt folytatódik a 2010-ben elindult fejlődés. A szakpolitikus az elért eredmények között említette, hogy a főként felnőttképzésben és a foglalkoztatás elősegítésén munkálkodó Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság közreműködésével több mint tízezer nehéz sorsú fiatal kap teljesítményalapú ösztöndíjat, a telepprogramokban pedig hatszáznál is több ház épülhetett hátrányos helyzetű családoknak. Ez is hozzásegíti az embereket, hogy később adófizető állampolgárokká válhassanak. – Ezért is van az, hogy soha annyi szavazatot nem kaptak a keresztény, konzervatív erők, a Fidesz–KDNP, mint most, a baloldal értéksemleges összefogása nem működött. Vidéken, a kistelepüléseken, ahol arányaiban több hátrányos helyzetű ember él, azért támogatták a nemzeti oldalt, mert elismerték a kormány munkalapú társadalom megteremtésére irányuló törekvéseit. Április 3-a arról is szólt, hogy ne forduljunk vissza – mondta el Sztojka Attila, aki szerint a következő ciklusban is folytatni kell a szegénység elleni küzdelmet, és azon kell dolgozni, hogy a vidéki élet még inkább a lehetőséget, az élhetőbb környezetet jelentse az embereknek.

A téma kapcsán nyilatkozott Szűcs Csaba, Kiskunhalas roma származású alpolgármestere is, aki arra világított rá, hogy 2010 előtt a baloldal nem tudta kezelni a roma társadalom ügyét, ezért csak a segélyezést erőltette, ami nem volt megoldás. – Ezzel szemben 2010-től a jobboldal úgy gondolkodott, hogy egy munkaalapú gazdaságot kell létrehozni, amelynek részesévé kell tenni a roma társadalmat is. Ennek érdekében jöttek létre a különböző képzőközpontok, ahol a roma emberek megfelelő képzést kaptak, és így a munkaerőpiacra ki tudtak kerülni. S így már nem segélyből, hanem munkából tudnak megélni. Az összes folyamat erre irányult – mondta el Szűcs Csaba, aki szerint az országgyűlési választás eredményében az tükröződött vissza, hogy az emberek ezt a törekvést elismerik.