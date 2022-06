A Duna-kanyar legnagyobb szemétszedését szervezi meg az MCC

A Duna-kanyar legnagyobb szemétszedését szervezi meg a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a hozzá tartozó Klímapolitikai Intézet összefogásban Esztergom Megyei Jogú várossal és a helyi civil szervezetekkel – áll az MCC ajtóközleményében . Az MCC Feszt előeseménye július 23-án lesz, amellyel a tehetséggondozó intézmény a „Műanyagmentes július” programsorozathoz is kapcsolódik.

A környezeti fenntarthatóság fontosságát hangsúlyozandó a Klímapolitikai Intézet július 29–30. között, az MCC Feszten, Zöldgéniusz címmel kétnapos konferenciát is szervez.

A neves nemzetközi és hazai meghívottak olyan témákban folytatnak majd beszélgetéseket, mint a zöldgazdaság, a fenntartható pénzügyek, a klímaváltozás társadalmi megítélése vagy az Európát sújtó energetikai válság. A fenntarthatóságot szolgálja továbbá, hogy a fesztiválon nem eldobható műanyag poharat, hanem úgynevezett repoharat használnak a szervezők. A visszaváltható és mosható poharak használatával nyolcvan százalékkal csökkenthető a rendezvények és vendéglátóhelyek hulladéktermelése. A repoharat a rendezvény ideje alatt egy tokenre is be lehet váltani, amiért cserébe legközelebb automatikusan repohárba kapja a fesztiválozó az italát.

Neves nemzetközi és hazai előadók

Számos újdonsággal és a hazai sztárzenekarok mellett neves nemzetközi és hazai szakmai előadókkal, valamint interaktív programokkal várja látogatóit július 28–30. között a II. MCC Feszt Esztergomban, amelyre a szervezők mintegy 15 ezer látogatót várnak. A fesztivál három napja alatt több mint negyven zenei fellépő szórakoztatja az érdeklődőket, köztük olyan neves zenekarok, mint a Margaret Island, az Irie Maffia, a Follow the Flow, a Balkan Fanatik vagy a Beatrice. A többi nyári fesztivállal összehasonlítva attól is egyedi az MCC Feszt, hogy nemcsak zenei programokat kínál, hanem szellemi feltöltődést is nyújt a résztvevőknek. A látogatók ismét nívós programokra, a legkiválóbb hazai és nemzetközi előadókra számíthatnak a rendezvényen.

