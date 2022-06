A kormány anyanyelvi programokkal segíti a diaszpórában élőket

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a június 24. és 26. között Manchesterben zajló Góbéfestről bejelentkezve kifejtette: a rendezvény Anglia legnagyobb magyar fesztiválja, a Magyarországról és Székelyföldről érkező művészek két színpadon lépnek fel a város katedrálisa mellett.

A fesztivál pénteki megnyitója után kerekasztal-beszélgetés zajlott a Manchesterben és környékén működő magyar szervezetek vezetőivel – ismertette.

Közölte: a térségben hétvégi magyar iskola és cserkészet is működik, amelyeket a magyar kabinet támogatott az elmúlt években. Szilágyi Péter a rendezvényen pénteken elmondott beszédéből idézve jelezte: a magyar kormány az elmúlt tizenkét évben több mint ötezer határon túli intézmény és szervezet tevékenységéhez járult hozzá, és ennek köszönhetően több ország nagyvárosaiban is évről évre megrendeznek a mostani Góbéfesthez hasonlítható magyar napokat.

A helyettes államtitkár kiemelte, hogy a kabinet részéről évek óta kitüntetett figyelem irányul a világban működő kétszázötven hétvégi magyar iskola támogatására is. A nemzetpolitikai államtitkárság 2018-ban hívta életre a hétvégi magyar iskolák találkozóját, amelyen már több mint százötven szervezet képviselteti magát – ismertette Szilágyi Péter, hozzátéve, 2018-tól külön pályázati felhívás segíti a hétvégi magyar iskolát működtető szervezeteket.