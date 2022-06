Folytatódik a külhoniak támogatása

Potápi Árpád János kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy az elmúlt években sok nehézség is volt, a járvány miatt például a közösségi élet nagyrészt lehetetlenné vált, az emberek fizikailag nem is tudtak találkozni.Úgy tűnt, hogy a szálakat, amelyeket több mint tíz éven keresztül szőttünk, újra szétszakítja a járvány, de szerencsére nem így történt. Ez azért is volt így, mert megteremtettük annak a feltételeit, hogy az emberek ki tudjanak tartani, és a közösségek erősen jöjjenek ki a bajból – emelte ki.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy februárban kitört az orosz–ukrán háború, amely bennünket, magyarokat nagyon súlyosan érint, hiszen a nemzet egy része Kárpátalján, Ukrajna területén él. A kormánypárti politikus azt kéri a kárpátaljai magyaroktól, hogy tartsanak ki a szülőföldjükön, ahol 1100 éve élnek. Emellett köszönetét fejezte ki nekik, amiért mindenben támogatják a Kárpátalján levő körülbelül négyszázezer belső-ukrajnai menekültet.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár kitért arra is, a határon túli magyarok az új kormány hivatalba lépésével arra számíthatnak, hogy azokat a programokat, amelyeket eddig, illetve a járvány előtt szerveztek, újraindítják, folytatják.

– Folytatjuk a Határtalanul, illetve a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-programot a diaszpórában és szórványban élő magyarok identitásának megőrzése, a közösségek megerősítése érdekében. Folytatódnak a gazdaságfejlesztési programok is, továbbá fontos, hogy a politikai intézményrendszer is erős legyen a határon túl – fogalmazott Potápi Árpád János. Hozzátette: vannak további terveik is, szeretnék, ha az oktatási rendszer még jobban megerősödne, ennek érdekében iskolafejlesztési programot terveznek indítani. Emellett a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak majd a közösségekre, úgy a fiatalokra, mint az idősebbekre.