Erős UV-sugárzás várható

Magasszintű felhőzet terjeszkedik keleti irányba, a legtöbb (szűrt) napsütés az északkeleti megyékben valószínű. Ezzel szemben főként a Dunántúlon egyre nagyobb területen vastagszik is a felhőzet, és ott késő délután már egyre több zápor, zivatar alakulhat ki. Jobbára mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, esetleg viharos széllökések előfordulhatnak – írja a Metropol. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 26 és 32 fok között valószínű, de a tartósan vastag felhőzettel borított tájakon ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. Késő estére többnyire 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: Met.hu

Döntően erősen felhős vagy borult idő lesz, az északkeleti tájakon lehet vékonyabb a felhőzet. Megközelítőleg az ország délnyugati felén sokfelé várható eső, zápor, zivatar, az intenzívebb zivatarokat felhőszakadás, jégeső is kísérheti. Általában mérsékelt lesz a légáramlás, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de az északi völgyek átmenetileg kevésbé felhős részein ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Orvosmeteorológia

Fronthatás nem terheli szervezetünket – olvasható a Köpönyeg cikkében. A légköri változásokra érzékenyeknél gyenge melegfrontra jellemző tünetek jelentkezhetnek úgy, mint fejfájás, fáradékonyság, álmosságérzet, alvászavarok, feszültség, idegesség. A szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőknél vérnyomás-ingadozás, szédülékenység, mellkasi panasz lehet a jellemző tünet. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért gondoskodjon a bőr és szem védelméről. A meleg idő miatt a szervezet folyadékigénye is megnő, ezért a nap folyamán ennek pótlására is érdemes odafigyelni.

