Kövér László: Az elmúlt száz év azt üzeni, hogy erősek és elpusztíthatatlanok vagyunk

Az Országgyűlés elnöke felidézte, tavaly a cselekvő nemzet éveként hirdették meg a 2022-es esztendőt, de akkor még nem sejtették, hogy ez egészen más értelmet nyer a háború kitörésével.

Amikor cselekvő nemzetről beszélnek, látnak is egy cselekvő nemzetet, amely a koronavírus-járvány miatti problémákat maga után hagyva egy emberként mozdult, hogy a kárpátaljai magyarokon és ukrán embereken próbáljon segíteni. Az Országgyűlés elnöke megindítónak nevezte azt az összefogást, ami jellemzi a magyar közösségeket.

Több mint egymilliárd forint gyűlt össze – folytatta, jelezve, hogy ennek az adománynak inkább az erkölcsi értékét hangsúlyozza. Kiemelte:

a nemzeti összefogásnak a kárpátaljai magyarság nem csupán segélyezettje, hanem közvetítője is a magyar nemzet segítségének az ukrán emberek felé.

Ugyanakkor a nemzeti összetartozásnak az ellenzék nem akar a része lenni – mutatott rá, hozzátéve: a magyar baloldal nem tud saját bőréből kibújni, nem tudja saját magát megtagadni, újra és újra előjönnek az internacionalista reflexek, amelyek nem engedik, hogy a cselekvő nemzet részesei legyenek.

Ennek azonban nagy jelentőséget nem tulajdonítana – mondta, megjegyezve,

a segítségnyújtást érintő méltatlan kritikák a semmibe vesztek.

Arról, hogy a nemzeti kisebbségi jogok kérdését meddig lehet félretenni, azt mondta: lelkiekben nem lehet félretenni, politikailag igen. Nem most van itt az ideje, hogy ezen a témán kezdjenek vitatkozni a hivatalos ukrán politikával, hiába is akarnának, süket fülekre lelnének, és igazolást is nyújtana az ukrán félnek a háború – fejtette ki.

Kövér László megerősítette:

Magyarország Ukrajna szuverenitásának, területi épségének az elvitatását elfogadhatatlannak tartja.

Magyarország egy erős, demokratikus jogállamban érdekelt Ukrajna területén, egy olyan jogállam és demokrácia felépítésében, amely gazdasági értelemben is képes garantálni a polgárainak – beleértve a nemzeti kisebbségeket is – nemcsak a biztonságát, hanem a szülőföldön való boldogulását is – fűzte hozzá.