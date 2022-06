"Pünkösdkor a Szentlélek megtanítja az embereket, hogy értsék Istent és egymást"

Pünkösdkor a Szentlélek megtanítja az embereket, hogy értsék Isten üzenetét és egymást

– mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában pünkösdvasárnap.

A bíboros rámutatott: a pünkösdi történetben a visszájára fordul, megjavul, ami a bábeli torony építésekor elromlott. Akkor az emberek versenyre akartak kelni Istennel, az égig érő toronnyal megmutatva, hogy „mi is vagyunk akkorák”, mint ő. Az eredmény szörnyű kudarc lett, nemhogy Istent nem érték el, de végül már egymás nyelvét sem értették. Pünkösdkor az emberek, akiknek más és más volt az anyanyelve, a Szentlélek erejével megértették egymást és az apostolok örömhírét. Az ünnepnek ez az üzenete ma is fontos, és az is marad az emberiséget új és új kihívások elé állító történelem végéig.

Az ember folyton kudarcot vall a történelemben, és éppen emberségből vizsgázik elégtelenre. Isten azonban újra és újra fölemel minket, mert azt akarja, hogy kirajzolódjon az emberiség arcán az ő képmása a teremtés szándéka szerint. Ez egy örök küzdelem a történelemben, amely azonban nem egymás, hanem láthatatlan erők ellen folyik, és ebben a szellemi küzdelemben a jó legfőbb képviselője maga a Szentlélek.

A beszélgetésben szóba került Siklósi Beatrix „Ahol az Ég összeér a Földdel” című, a 2021 szeptemberében Budapesten tartott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról szóló dokumentumfilmje, amelyet pünkösdhétfőn mutat be a Duna televízió. A bíboros elmondta, azt várja a filmtől, hogy feleleveníti a kongresszuson átélt lelki élményt: az összetartozás érzését, és azt az érzést, hogy Istennek, aki velünk járja a történelem útját, terve, méghozzá „jóindulatú”, boldogságra hívó terve van velünk.

Erdő Péter elmondta: a mai napig gondol az eseményre és álmodik is róla, sőt, néha bele is borzong, hogy az 1938-as Eucharisztikus világkongresszus után egy évvel kitört a világháború, és most, az új kongresszust ismét háború követi. Mintha Isten az egyházat, a világot egy ilyen lelki találkozással akarná megerősíteni a következő megpróbáltatásokra, és éppen Magyarországon keresztül.

Kik vagyunk mi, hogy minket választ erre a különleges üzenetre?

–tette fel a kérdést. Meglátása szerint ebbe belegondolni, beleérezni nem mindennapi élmény, ugyanakkor a felelősségünket is tudatosítja. „Úgy tűnik, hogy minket Isten nagyon szeret, de meg is próbál a történelem során” – fogalmazott Erdő Péter.

Borítókép: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a magyar ifjúságért és a családokért tart elsőszombati ájtatosságot az újpalotai Salkaházi Sára Plébánián 2022. március 5-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)