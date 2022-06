Megvonná a vétójogot a tagállamoktól Brüsszel

„A hiteltelenség és a nagy arc bukása történt most meg, sem tapasztalata, sem a tehetsége nem volt meg a pártvezetéshez, mint ezt az idő be is bizonyította” – foglalta össze Szikra Levente Jakab Péter lemondásának hírét. „Nem volt képes összetartani a pártot, nem volt képes egy olyan karaktert adni a pártnak, ami megkülönböztette volna a Jobbikot, cserébe a DK leghűségesebb csahos kutyája és szövetségese lett a párt Jakab Péter vezetésével” – fejtette ki az elemző. „Jakab Péter, amikor elnök lett, kiegyezett azzal a Gyurcsány Ferenccel, aki ellen a Jobbik létrejött. 2020 januárját követően összefogtak vele, így jutottunk el oda, hogy amíg négy évvel ezelőtt 19 százalék volt a párt támogatottsága, addig ma valószínűleg az ötszázalékos bejutási küszöböt sem ugranák meg” – summázta Tóth Erik Jakab Péter politikai teljesítményét. Hozzátette: „nem valószínű, hogy Jakab Péter sokáig a Jobbik parlamenti frakciójának vezetője maradhat, mert kisebbségben vannak az őt támogató országgyűlési képviselők”.