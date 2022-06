Úrnapi Dicsőítő sziget

„Isten hozott! A dicsőítők itt kötnek ki” – invitálnak a Dicsőítő sziget Facebook-oldalán a szervezők. A Sacro Song által életre hívott, rendhagyó egyházzenei kezdeményezés fővédnöke Palánki Ferenc püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ifjúsági bizottságának elnöke és Herczegh Anita, a Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az esemény úrnapján, június 19-én Szigetmonostoron lesz.

A Sacro Song elnevezésű keresztény könnyűzenei oktatási program 2020 novemberében azzal a céllal indult el, hogy a magyar dicsőítésvezetők és keresztény zenészek minél magasabb színvonalú előadásokkal szolgálhassák Istent. A programvezetők – Gável András, Gável Gellért és Mező Misi – által készített rövid videós tananyagok a dicsőítés elméletéről és gyakorlatáról, a színpadon való megjelenésről és a hangszeres tudás elmélyítéséről szólnak. Szlogenjük: „Istennek. Igényesen. Veled.” A program másik célja, hogy a keresztény könnyűzenei előadók együtt léphessenek fel olyan világi zenészekkel, akiknek szintén fontos Isten és a transzcendens perspektíva.

A Dicsőítő szigetet azért hívta életre a Sacro Song, az Eucharist zenekar és a szigetmonostori faluház, hogy közösségbe hívja mindazokat, akik szeretik az igényes zenét, fontosnak tartják az alapvető emberi értékeket, és keresik, vagy már megtalálták a kapcsolatot Istennel.

A június 19-i rendezvényen úrnapját és az apák napját is ünneplik. A délelőtti szentmise után hagyományosan úrnapi körmenet tartanak, ahol Sillye Jenő, a hazai keresztény könnyűzene veterán előadója és barátai teljesítenek zenei szolgálatot. Az érdeklődők meghallgathatják Csókay András idegsebész előadását a józan ésszel is felfedezhető istenhitről és megtekinthetik Zámbori Soma színművész Dramatizált Biblia társulatának előadását is.

Az egésznapos szabadtéri fesztiválon a Kaláka Együttes Pál apostol leveleit mutatja be, Szalóki Ági pedig gyerekműsorral készül. Rajtuk kívül zenél még Ferenczi György és az Első Pesti Rackák, az Eucharist együttes Mező Misivel, Heinczinger Mika, Bolyki Balázs és a B4, Szabó Balázs, Csiszér László, Prazsák László, Fóris Rita, Andelic Jonathan Jota, Bari Laci, a Sign és a Szigeti Veszedelem zenekar is.

A résztvevők adományaikkal támogathatják az Regőczi Alapítványt, amely a koronavírus-járvány következtében árván maradt gyermekek felkarolásában segédkezik.