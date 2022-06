Veszélybe kerülhetnek a népszerű pécsi fesztiválok

– Elkeserítő, hogy egy ilyen csodálatos várost, mint Pécs, emberileg és szakmai­lag teljesen alkalmatlan társaság vezet. Pécs ennél kétségtelenül többet érdemel. Én mindenképpen emelt fővel távozom! Mindent megtettem azért, hogy Pécs az én munkám által is több legyen. Sajnos az első perctől kezdve várható volt, hogy a túlzottan tisztességes működés előbb-utóbb kibékíthetetlen ellentétekhez vezet – nyilatkozta a Bama.hu baranyai hírportálnak Bleszity Péter, akit a baloldali városvezetés nemrég távolított el az országosan is népszerű pécsi fesztiválokért is felelős Zsolnay Örökségkezelő Nkft. (ZSÖK) éléről.

– Ha tippelnem kellene, akkor olyan beruházásokat, karbantartásokat, felújításokat fognak elvégezni, amiket az ügyvezetésem alatt, az átlátható működés miatt nem tudtak irányítottan elvégeztetni. Ezzel együtt a kulturális teljesítményre valószínűleg kevésbé tudnak majd koncentrálni

– mondta azzal kapcsolatban, mire számít a cégnél ezután. A ZSÖK egykori vezetője azt is kijelentette: fájlalja, hogy a Zsolnay negyed imázsát tovább rombolják, és hogy az új ügyvezetéssel szamárfület mutatnak a pécsi kultúrának, művészvilágnak.

Bleszity Pétert egyébként már az új, baloldali városvezetés nevezte ki, 2020 szeptemberétől töltötte be a Zsolnay kulturális negyedet és a város számos kulturális intézményét irányító ZSÖK Nkft. igazgatói posztját. Regnálása óta a cég 450 milliós eredményt produkált, most mégis elküldték.

Évente kétszáz-háromszáz millió forint az a pénz, amit úgy el lehet(ne) költeni a ZSÖK-ben, hogy az nem tűnik fel senkinek – értesült a Pécs Aktuál az elbocsátott igazgató környezetéből.