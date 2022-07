Jobbikos szervezet oldala került Jakab kezébe

Nunkovics Tibor, a Jobbik frissen megválasztott pártigazgatója az egyik képviselője annak a Zöld Válasz Egyesületnek, melynek Facebook-oldala pár napja Jakab Péter új közösségi platformja és már A nép pártján címszó alatt érhető el. A bírósági dokumentumok szerint az egyesületnek jelenleg képviselője még a párthoz köthető Bodor Zoltán és Gajdos Attila is. Az internetes nyilvántartásból az is kiderül, hogy Nunkovics és Gajdos 2021 óta tagjai a Zöld Válasz Egyesületnek, elődjeik pedig Molnár Enikő és Kepli Lajos volt jobbikos országgyűlési képviselők voltak. Az adatok szerint az akkor egy XVIII. kerületi lakcímmel rendelkező Molnár Enikő megbízatása előzetesen 2023. május 23-ig szólt volna, ám a képviseleti jog időtartalmát egy 2020. szeptember 30-án beadott kérelemben kezdeményezték, erre a bíróság 2021. ja­nuár 22-én adott ki végzést. Az egyesületnek honlapja is van, ám ez 2019 óta gyakorlatilag inaktív, miként a Facebook-oldal is az volt, egészen addig, amíg Jakab Péter új közösségi teret nem nyitott rajta A nép pártján néven. A Jobbikban minden tisztségét elveszítő politikus múlt pénteken frakcióvezetői leváltása után jelent meg új névvel, saját profilképével a Zöld Válasz Facebook-oldalon, melynek korábban élettársa, Molnár Enikő volt a kezelője, így az oldal átnevezése és új arculatának megteremtése nem okozhatott nehézséget.