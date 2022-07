– Meghozta az eredményét az Otthonteremtési program: már az Eurostat szerint is kevesebb, mint feleannyian élnek túlzsúfolt lakásban, mint 2010-ben – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Rétvári Bence. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett: Magyarországon az elmúlt időszakban számos intézkedés javította a fiatalok és családosok lakhatási körülményeit: népszerű a csok, amely új lakás vásárlásához és a meglevő otthon bővítéséhez is igénybe vehető, de segítséget jelent a babaváró támogatás, az illetékkedvezmények és a 3+3 milliós lakásfelújítási támogatás is. – Az építési engedélyek száma is radikálisan nőtt – tette hozzá a kormánypárti politikus.

– Az Eurostat lakáskörülményekre vonatkozó adatai szerint 2010-ben a magyarok 47,2 százaléka élt túlzsúfolt lakásban, de ez mostanra 19 százalékra csökkent – részletezte az adatokat az államtitkár. Rétvári Bence elmondta: a túlzsúfoltság azt jelenti, hogy nem volt elegendő szoba a háztartásban élők számához, családi helyzetéhez és életkorához mérten. – Egy évtized alatt sikerült kevesebb mint a felére csökkenteni a túlzsúfolt lakásban élők számát Magyarországon. Ezzel az eredménnyel már nagyon közel kerültünk az EU átlagához, ami 17,5 százalék – hívta fel rá a figyelmet a kereszténydemokrata politikus.

Rétvári Bence szerint a magyar csökkenés a harmadik legjobb eredmény az EU-ban. – Nálunk csak Szlovénia és Észtország javított többet. Számos más országot megelőztünk, többek között Lettországot, Lengyelországot és Horvátországot – mutatott rá.

– A kormány továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakhatási körülmények folyamatosan javuljanak, az eddigi döntések eredményességét igazolják vissza az Eurostat adatai is – rögzítette Rétvári Bence.

Az országgyűlési választások előtt Orbán Viktor miniszterelnök is ígéretet tett arra, hogy a családtámogatások rendszerét bővíteni fogják, ha a jobboldali kormányzás folytatódik. A kormányfő még év elején látogatott meg egy háromgyermekes családot, amely a falusi csok segítségével újította fel a házát. A látogatásról készült videóban Orbán Viktor megígérte azt is, hogy amennyiben nyernek, meghosszabbítják a családtámogatásokat. A falusi csok nevű támogatási forma – ezzel azokon az ötezer fő alatti településeken élők otthonteremtését támogatják, ahol egyébként csökken a népesség – éppen most járt volna le, a kormány azonban december 31-ig meg is hosszabbította.

A kormányfő a látogatáskor azt is kijelentette: – Semmi nem számít, csak hogy van-e gyerek, meg hogy mennyi van. Szavai szerint minden mást, ami fontos az életben – karrier, pénz, autó – van lehetőség később is elérni, a gyermekvállalást azonban nem lehet halogatni. – Ha nincs gyerek, nincs jövő sem – tette világossá Orbán Viktor.

Az orosz–ukrán háború kitörése óta ismét fókuszba kerültek a családoknak szánt juttatások, hétfőn a miniszterelnök a parlamentben is kijelentette: megvédik a családtámogatásokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést.

– Eddig bevezettük az ársapkákat, ha áfát csökkentünk, akkor azt a kereskedők teszik el. Ezért helyes az ársapkák politikája, fenn kell tartani a rezsicsökkentést, az üzemanyagok ársapkáját, a kamatokat pedig korlátozni kell – mondta a kormányfő. Közölte azt is, hogy amikor a kormány megalakult, akkor már javában dúlt a háború.

A kormányoldal által benyújtott költségvetési tervezet jövőre 3200 milliárd forintot különít el a családtámogatásokra.

A baloldal szerint nem igazi segítség

A baloldali politikusok a bevezetésüktől kezdve kritizálták a családtámogatási rendszer ­elemeit. Egy februári konferencián Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke akkor még azt remélve, hogy áprilisban kormányra kerülnek majd, arról beszélt, hogy a jobboldali kormánypártoknak szégyenkeznie kéne a családtámogatási rendszerük miatt. Az MSZP-s pártvezető úgy fogalmazott, Orbán Viktorék „fordított Robin Hoodot” játszanak. – A tehetősebbeket támogatják, a szegényebbeket nem. A Fidesznek a kevésbé tehetősek gyermekei kevesebbet érnek – magyarázta Tóth. Érdekesség, hogy korábban ő maga is igénybe vette a családi otthonteremtési kedvezményt (csok). A konferencián Márki-Zay Péter, akkor még baloldali miniszterelnök-jelöltként (aki a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményét vette igénybe) arról beszélt, hogy célszerűbb lenne a gyermekszegénység problémáját azzal orvosolni, hogy a szegényebb családokat támogatják.

