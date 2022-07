Tüntetés, koporsó és Kovács Gergely elterelése + videó

Kovács Gergely – akit egy korábbi tüntetésről megbilincselve vittek el a rendőrök, és kábítószer-fogyasztásért büntetőeljárás indult ellene –, pedig arról beszélt, hogy most nem mert marihuánát hozni magával, mert súlyosbítaná a korábban elkövetett bűncselekményt.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke azt is elmondta, hogy most úgynevezett elterelésre kell majd járnia, hogy visszavezessék a társadalomba. Kovács szerint egyébként biztosan vannak a tüntetésen drogosok is, mert Magyarország népességének 10-15 százaléka fogyaszt könnyű drogot.