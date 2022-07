Újabb vádemelés a Hableány-katasztrófa miatt

Ukrajnában vár a perre

Fjodor S. Ukrajnában ragadt előbb a Covid-járvány, majd a háború miatt, így ott áll bűnügyi felügyelet alatt, rendszeresen jelentkeznie kell telefonon az V. kerületi rendőrkapitányságon.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség az ukrán állampolgárságú hajóskapitány ellen 27 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat.

A vádirat szerint az 59 éves ukrán állampolgárságú férfi 1979-ben szerzett hajóvezetői engedélyt, majd 2004-től hajóskapitányi képesítéssel, valamint rádió- és radarkezelői képesítéssel is rendelkezett. A kapitány a Duna magyarországi szakaszán is pontos helyismerettel bírt. Egy svájci székhelyű hajózási társaság (a Viking AG) alkalmazásában egyedül vezetett egy szállodahajót (a Viking Idunt), amelyen 2019. márciusban és áprilisban mentési gyakorlatokon is részt vett.

A vádlott 2019. május 29-én, az esti órákban a Duna bal partján található, V. kerület, Vigadó 1 nevű állomásról indult el a hajóval Romániába. A vádlott azt tervezte, hogy először északi irányban hajózik a Dunán, majd északról megkerülve a Margit-szigetet, délre folytatja útját.

A gázoló Sigynt követte

A Dunán ekkor a Fjodor S. irányította hajó előtt közlekedett egy másik szállodahajó, a Viking Sigyn, amit az ugyanannál a cégnél dolgozó másik ukrán kapitány, Jurij Csaplinszkij vezetett, illetve a Hableány nevű kisebb személyhajó, amelyen utasként 33 dél-koreai állampolgár, valamint a kapitánya és egy fő legénység tartózkodott. A kisebb hajó a Parlament előtt, balról megelőzte az elöl közlekedő szállodahajót, majd előtte hajózott, és így elsőbbségi helyzetbe került a Margit híd alatti áthajózásnál.

A katasztrófa okozása miatt kell felelnie a Viking Sigyn kapitányának, Jurij Csaplinszkijnak (Forrás: Origó/Polyák Attila)

A Hableányt követő szállodahajót vezető kapitány ennek ellenére gyorsítani kezdett, és a tőle elvárható figyelmet elmulasztotta, percekig nem a hajó vezetésére koncentrált, így a biztonságos távolságot nem tartotta meg, az előzéshez szükséges rádió- és hangjelzést nem adta le. A nagyobb hajó a kapitánya gondatlansága miatt nekiütközött a Hableány hátsó részének, a kisebb hajót beforgatta maga elé, rövid ideig maga előtt tolta, majd lenyomta. A Hableány körülbelül 30 másodperc alatt teljesen víz alá került, elsüllyedt, a rajta tartózkodó 35 személy vízbe került.