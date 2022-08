A kormány jóvoltából tizenhat iskolabusz kezdi meg a működését a Felvidéken

Szeptembertől magyar kormányzati támogatásából 16 iskolabusz – öt 23 személyes és tizenegy kilencszemélyes segíti a gyerekek iskolába járását a Felvidéken

– jelentette be Szigetszentmiklóson, a Rákóczi Szövetség ünnepélyes iskolabusz-átadó ünnepségén Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint a buszok Bodrogszerdahely, Kassa, Szepsi, Rozsnyó, Hetény magyar alapiskoláihoz kerülnek; Vaján, Ipolyvarbó, Ipolynyék, Ipolybalog, Ipolyság, Ipolyviska, Léva, Nagyszarva településeken fogják szolgálni a magyar gyerekek iskolába járását. Mint mondta, az iskolabuszok bevezetésének hírére harmadával – 200-ról 266-ra – emelkedett a magyar iskolába íratott gyerekek száma. Az iskolabuszprogram ezért mintaprogram is, mert ha ennek hatására többen lesznek, akik megőrzik a nyelvünket, akkor többen lesznek azok is, akik megőrzik a kultúránkat – tette hozzá.

A tárcavezető beszédét követően a Rákóczi Szövetség elnöke arról beszélt, hogy szervezetük folyamatosan kereste, keresi azokat az eszközöket, amelyekkel az asszimilációt meg lehet állítani a külhoni területeken.

Csáky Csongor arra is kitért, hogy 2021 tavaszán készített a szövetség arról készített tanulmányt, hogy mely iskolák esetében növelhető a diáklétszám iskolabuszokkal, a kormány pedig ez alapján 350 millió forint támogatást nyújtott a hálózat kiépítéséhez, a 16 iskolabusz beszerzéséhez és egyéves üzemeltetéséhez.

A Rákóczi Szövetség elnöke továbbá elmondta, hogy a most átadott iskolabuszok 14 település 15 iskolájába indulnak, hogy naponta 26 különböző útvonalon, 1645 kilométert megtéve 228 kisdiákot vigyenek magyar iskolákba. Így sikerült megtalálni azt az eszközt, amely hosszú távon hozzájárulhat a megmaradás zálogát jelentő magyar iskolaválasztáshoz – zárta szavait.

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)