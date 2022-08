Nyilvánosak a képviselők európai mintára készült vagyonnyilatkozatai

Bevezették Magyarországon az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerét, az ennek megfelelően benyújtott vagyonnyilatkozatok augusztus 6-tól érhetők el az Országgyűlés honlapján.

A korábban a Jobbik elnökeként és frakcióvezetőjeként tevékenykedő, majd mindkét tisztségétől megfosztott Jakab Péter a fentiek értelmében tehát egy olyan vagyonnyilatkozatot nyújtott be, amelyből kizárólag az derül ki, hogy országgyűlési képviselőként havi bruttó egymillió és ötmillió forint közötti jövedelemre tesz szert. Egyéb rendszeres, adóköteles, illetve alkalmi bevételei nincsenek, nem tagja semmilyen gazdálkodó szervezetnek, testületnek vagy gazdasági társaságnak. Ezzel szemben a korábbi, június 1-jéig benyújtott vagyonnyilatkozata szerint továbbra is a feleségével és három gyermekével él közös háztartásban, habár a sajtóhírek szerint már tavaly november óta korábbi kabinetfőnökével, Molnár Enikővel lakik. Jakab mostani nyilatkozatából már az sem tudható meg, hogy van-e még Miskolcon olyan ingatlana, amelynek ötven százalékban tulajdonosa, vásárolt-e személygépkocsit, mennyi a megtakarítása és a hitele. Ismert ugyanakkor, hogy a bukott pártelnök ellen egy magánszemély feljelentést tett, miután a Magyar Nemzet megírta, nyolcvanmillió forintot próbált átjátszani a saját holdudvarának közvetlenül azelőtt, hogy leváltották volna a Jobbik-frakció éléről.

Korábban írtunk arról is, hogy vagyonnyilatkozata alapján jelentősen csökkentek a baloldal vezérének, Gyurcsány Ferencnek az értékpapír-megtakarításai, így a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke júniusban csupán 587 millió forint ilyen típusú bevétellel rendelkezett. Az akkori dokumentumból még az is kiderült, hogy több mint 500 millió forinttal tartoznak a bukott miniszterelnöknek – a többi között párja is –, banki hitele viszont még mindig közel hatvanmillió forint. A korábbiakkal ellentétben Gyurcsány Ferencnek mostani vagyonnyilatkozatában már csak azt kellett feltüntetnie, hogy országgyűlési képviselőként és az Altus Portfólió Kft. tulajdonosaként melyik jövedelemsávba tartozó bevételekhez jut hozzá.

Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke korábbi bevallásában azt írta, hogy se ingatlana, se nagy értékű ingósága, így autója sincs. A megtakarításai egy részét (2,1 millió forint) kriptovalutában tartja, ezenkívül 2,3 millió forintja van a számláján, és 480 ezer forinttal tartozik egy hitelintézetnek. A mostani nyilatkozatából ellenben már csak annyi derül ki, hogy pártelnöki tevékenységét javadalmazás nélkül látja el, az első kerület alpolgármestereként pedig 1–5 millió forint közötti jövedelmet kap. Elődjének, Fekete-Győr Andrásnak viszont már csak a korábbi nyilatkozatában feltüntetett II. kerületi, 43 négyzetméteres lakás bérbeadásából származik pluszjövedelme.

Korábbi vagyonnyilatkozata alapján a DK-s Kálmán Olgának – akinek férjét a IX. kerületi polgármester, Baranyi Krisztina vétója ellenére is kinevezték a helyi önkormányzati újságot is magába foglaló médiacég ügyvezetőjévé – nemcsak jelentős ingó- és ingatlanvagyona, de ötvenszázalékos céges érdekeltsége is volt a K. O. Press Hírszolgáltató Bt.-ben. Mostani bevallásában azonban utóbbi már nem szerepel. A kormányt folyamatosan bíráló, de a csokot és a nagycsaládos adókedvezményt igénybe vevő, több botrányba belekeveredett és több pártot is megjárt Vajda Zoltán jelenlegi vagyonnyilatkozata alapján kiderült, hogy azután is angol nyelven tanított az IBS főiskolán, miután több millió forintos uniós támogatást igényelt arra, hogy angolul tanuljon.

Az országgyűlési képviselőkkel együtt a közjogi méltóságok is határidőre benyújtották vagyonnyilatkozatukat, így Orbán Viktor miniszterelnök is, aki miniszterelnökként az 1–5 millió forint közötti jövedelemsávba tartozik, ahogy 2020 óta parlamenti képviselőként is, pártelnöki tisztségét azonban javadalmazás nélkül látja el. Kövér László házelnök egy alapítvány tagjaként és egy egyesület elnökeként nem kap fizetést, az Országgyűlés elnökeként 1–5 millió forint között keres. Kocsis Máté országgyűlési képviselőként szintén a házelnökhöz hasonló jövedelemsávba tartozik, emellett kéthavonta 200 és 500 ezer forint közötti összeghez jut hozzá saját vállalkozásából.

Européer könnyítés. Az új rendelkezések – amiket például Németországban is alkalmaznak – sokkal enyhébb szabályokat tartalmaznak, mint a sokat bírált korábbi magyar vagyonbevallási rendszer, így a képviselőknek ezentúl mindössze jövedelmi kategóriák közül kell választaniuk és konkrét összegeket sem kell feltüntetniük, emellett nem kell ingatlant bejelenteniük és a családtagjaik sem kötelesek nyilatkozni a vagyonukról. A hazánkban is bevezetett új vagyonnyilatkozat tételi szabályozás értelmében a képviselőknek külön kell nyilatkozniuk az állami tisztségből, az egyéb rendszeres, illetve alkalmi tevékenységből származó jövedelmükről, valamint a „közpolitikával kapcsolatos kérdésekre esetleg befolyást gyakorló érdekeltség vagy gazdasági társaság” részéről kapott juttatásról, viszont pontos összeget már nem kell feltüntetniük, csak jövedelemsávot. A korábbiakkal ellentétben ugyanakkor nem kell már nyilatkozniuk a hozzátartozóik jövedelméről, az ingatlanokról, a nagy értékű ingóságokról, a megtakarításokról és az esetleges hitelekről vagy tartozásokról sem.

