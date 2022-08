Orbán Viktor: Nem számíthatsz győzelemre, ha vereségre készülsz

– Fantasztikus itt lenni Texasban, a nagyszerű Amerikai Egyesült Államok magányos csillag államában. Ha nem tévedek, a magányos csillag állam azt jelenti, hogy a függetlenség, a szabadság és a szuverenitás a legkedvesebb érték itt, Amerikának ezen táján – kezdte beszédét Orbán Viktor az Amerikai Konzervatív Unió nyári konferenciájának dallasi helyszínén, a CPAC-en. A miniszterelnök hozzátette: Magyarország Európa magányos csillaga.

– Mi, magyarok a függetlenségért, a szabadságért és a szuverenitásért harcoltunk az elmúlt legalább 500 évben

– rögzítette a kormányfő.

– Harcoltunk a kereszténységért a közép- és újkorban. Harcoltunk a kereszténydemokráciáért a huszadik században, és ezt a harcot a mai napig folytatjuk

– jelezte Orbán Viktor.

Hazánk nap mint nap támadás alatt áll

– Tizenötmilliós, egy egyedülálló nyelvet beszélő nemzet vagyunk Európa szívében – mutatott rá a miniszterelnök, majd hozzátette, önmagát régi vágású szabadságharcosnak tartja, ő a leghosszabb ideje hivatalban levő miniszterelnök Európában, az egyetlen migrációellenes politikai vezető kontinensünkön, ötgyerekes édesapa és ötunokás nagypapa.

– Egy olyan ország vezetője vagyok, mely nap mint nap a progresszív liberálisok támadása alatt áll

– hívta fel a figyelmet a magyar kormányfő.

Orbán Viktor megjegyezte, már látja is a holnapi címsorokat: „Szélsőjobboldali európai rasszista és antiszemita erősember, Putyin trójai lova tartott beszédet a konzervatív konferencián”. Majd komolyra fordítva a szót úgy fogalmazott, zéró toleranciát hirdettünk meg a rasszizmussal és antiszemitizmussal szemben, tehát ezzel vádolni bennünket nem más, mint hírhamisítás, és azok, akik ilyet állítanak, egyszerűen idióták.

A miniszterelnök szerint a progresszív civil szervezetek valószínűleg már írják a „kutatási dolgozataikat”, arról tájékoztatva az amerikaiakat, hogy ő miként tette tönkre a magyar demokráciát 2011-től kezdve minden egyes évben. De miként sikerülhetett tönkretenni valamit, amit egyszer már lerombolt? – tette fel a kérdést a kormányfő.

Össze kell fogni

Orbán Viktor egyértelművé tette, Magyarország tiszteli az Egyesült Államok kormányát. Az éremnek ugyanakkor van egy másik oldala is, melyet nem hagyhat figyelmen kívül. Mint mondta, az Obama-adminisztráció megpróbált arra kényszeríteni bennünket, hogy változtassuk meg Magyarország Alaptörvényét, és töröljük ki abból a keresztény és nemzeti értékeket.

– Magyarország azonban sikeresen ellenállt ennek a kísérletnek, azóta viszont nem vagyunk az amerikai demokraták nagy kedvencei

– jegyzete meg.

– A progresszív liberálisok nem akarták, hogy itt legyek, mert tudták, hogy mit fogok Önöknek mondani. Mert azért vagyok itt, hogy elmondjam Önöknek: össze kell fognunk. Mert mi, magyarok tudjuk, hogyan lehet leküzdeni a szabadság ellenségeit a politikai harctéren – húzta alá. Orbán Viktor ennek kapcsán felidézte: a magyarok legyőzték a kommunizmust, melyet a szovjet csapatok és fegyverek kényszerítettek Magyarországra. Ők azonban feltámadtak hamvaikból, összefogtak a liberálisokkal, visszatértek világszerte, és erősebbek, mint valaha – mutatott rá.

– Ha valakinek kétségei lennének afelől, hogy a progresszív liberálisok és a kommunisták ugyanazok, csak kérdezzenek bennünket, magyarokat. Mi mindkettővel harcoltunk már, és elmondhatom Önöknek, hogy igenis ugyanazok. Tehát újra le kellett őket győznünk

– hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve: a feladásra hajlamos ember sosem nyer, a győztes pedig sosem adja fel. Ez a győzelmeink titka. A kormányfő továbbá kiemelte azt is, hogy az értékeink, úgymint a nemzet, a keresztény gyökerek és a család lehetnek sikeresek a politikai harcmezőn, majd megosztotta azt, hogy ezeket az értékeket miként tették sikeressé és fősodratúvá.

– A sikertörténetünk kulcsa, hogy amikor harcolunk, akkor száz százalékon harcolunk

– jelentette ki a kormányfő. Szerinte az ember vagy mindent belead és nyer, vagy a biztonságot választja és veszít. Ezért – mint mondta – az első és legfontosabb, hogy bíznunk kell zsidó-keresztény tanításainkban, amelyek segítenek eldönteni, hogy mely cselekedetek helyesek és melyek helytelenek.

A keresztény értékek mindig megvédenek bennünket

A miniszterelnök szavai szerint ezért elég bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy akár a legérzékenyebb kérdésekkel is foglalkozzunk, úgymint a migráció, a gender és a civilizációk összecsapása. Szerinte egy keresztény politikus sosem lehet rasszista, a keresztény értékek mindig megvédenek bennünket attól, hogy túl messzire menjünk. Tudjuk azt is, hogy életünk végén eljön az a pillanat, amikor cselekedeteink felett ítéletet mondanak. Ezért nem tehetünk meg bármit, amit akarunk, vannak korlátaink.

Orbán Viktor úgy folytatta, a helyzet az, hogy a mai progresszívok újra megpróbálják leválasztani a nyugati civilizációt keresztény gyökereiről. Egy olyan határt lépnek át, melyet sosem lenne szabad átlépni – jegyezte meg.

Szerinte, ha leválasztják a nyugati civilizációt zsidó-keresztény örökségéről, akkor a legrosszabb dolgok történhetnek meg a történelemben.

Mint mondta, őszintének kell lennünk, a legújabb kori történelem során a leggonoszabb dolgok olyan emberek nevéhez fűződnek, akik gyűlölték a kereszténységet. Nem szabad félni attól, hogy kimondjuk ellenségeink nevét, mert ők sem lesznek irgalmasok. Soros György nevét említette, akit az egyik leggazdagabb és legtehetségesebb magyarnak nevezett a kormányfő. Majd az ellenfelének nevezte, aki nem hisz semmiben, amit mi képviselünk.

– És egy egész hadsereg áll a szolgálatában: pénz, civil szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek és a brüsszeli bürokrácia fele

– sorolta. Ezt a hadsereget arra használja, hogy akaratát rákényszerítse ellenfeleire, mint például ránk, magyarokra.

A miniszterelnök rámutatott, Soros György azt gondolja, hogy a mindannyiunk számára kedves értékek vezettek a huszadik századi borzalmakhoz, de ennek pont az ellenkezője igaz. – Az értékeink mentenek meg bennünket attól, hogy újra elkövessük a történelem hibáit – hangsúlyozta.

A nácizmus és kommunizmus borzalmai azért történhettek meg, mert a kontinentális Európa néhány állama feladta keresztény értékeit.

Orbán Viktor elmondta, a mai progresszívok ugyanezt tervezik megtenni. Azt akarják, hogy feladjuk nyugati értékeinket és létrehozzunk egy új világot, egy poszt-nyugati világot. A győzelemhez nem elég a harc, azt is tudni kell, hogyan kell harcolni: a saját játékszabályaid szerint kell játszani! – nyomatékosította a magyar kormányfő.

A magyarok nem akarnak migrációt

A miniszterelnök véleménye szerint, ahhoz, hogy az ember győzzön, a legfontosabb, hogy a saját szabályaik szerint kell játszani. – Az egyetlen dolog, amit mi, magyarok meg tudunk önöknek mutatni, az az, hogy miként lehet visszaverni a támadást a saját szabályaink szerint – fogalmazott a kormányfő, majd néhány példával mutatta be, hogy miként lehetnek országaink sikeresek. Orbán Viktor elsőként a migrációról beszélt, emlékeztetve, hogy hazánk volt az első Európában, aki nemet mondott az illegális migrációra.

– Mi Magyarországon úgy döntöttünk, hogy kikérjük az emberek véleményét arról, hogy akarnak-e illegális migrációt vagy sem. Népszavazást tartottunk. A magyarok úgy döntöttek, hogy nem akarnak migrációt. Tehát nem akarnak a progresszívak szabályai szerint játszani. Ezért mi ténylegesen megépítettük azt a bizonyos falat! A határvédelmi rendszer pedig működik, hiszen sikerült nullára csökkentenünk az illegális migrációt

– hamgsúlyozta.

A kormányfő ugyanakkor jelezte, hogy a migrációs nyomás most is fokozódik. Szavai szerint emberek milliói még mindig azt gondolják, hogy Európa csak rájuk vár. Ezért a magyar határoknál a katonák minden egyes illegális migránst feltartóztatnak és visszakísérik őket a határ másik oldalára. De nem csak a déli irányból van Magyarország nyomás alatt, hanem az Európai Unió okostojásai is nyomást gyakorolnak az országra. – Azt akarják, hogy adjuk fel a zéró migrációs politikánkat, mert azt is tudják, hogy ez a jövő döntő és végső csatája. De a jövő a legfontosabb dolog, melyet gyermekeinknek és unokáinknak adhatunk, és ezért sosem fogjuk magunkat megadni! – szögezte le.

Magyarország megvédi a családokat

A miniszterelnök ezután a családpolitikáról beszélt, amely elmondása szerint hazánk filozófiájának szívét képezi. A progresszívak szerint a családokat nem kell megvédeni. – Európában azt mondják, a család nem létezik, mert a szeretet az szeretet, a család meg család. Ha az ember nem tudja meghatározni a család fogalmát, akkor a család nem létezik – jelentette ki a miniszterelnök.

Magyarország a családpolitika terén is saját játékszabályai szerint játszott, ugyanis, ha megszűnnek a hagyományos családok, akkor semmi sem mentheti meg a Nyugatot a pusztulástól. Tavaly Magyarországon a GDP több mint hat százalékát költöttük családpolitikára, az összes támogatás a családok rendelkezésére áll már a fogantatás pillanatától – ismertette a miniszterelnök. Az elmúlt tíz évben a házasságkötések száma megkétszereződött, az abortuszok száma pedig felére csökkent Magyarországon. Kezdetnek nem rossz – jegyezte meg a kormányfő.

– Magyarországon nem csak fizikai falat építettünk a határainkon és pénzügyit családjaink köré, hanem egy jogi falat is felhúztunk, hogy megvédjük gyermekeinket az őket megcélzó genderideológiával szemben – tért át beszéde egy újabb pontjára Orbán Viktor. Mi, magyarok ismerjük és elutasítjuk ezt a régi kommunista trükköt!

– folytatta, emlékeztetve, hogy a magyarok egy népszavazás keretében nemet mondtak a szülői beleegyezés nélküli iskolai szexuális felvilágosításra. Hozzátette, Magyarország hosszú történelme során soha korábban nem volt olyan népszavazás, ahol az emberek ilyen óriási többsége mondott nemet valamire.

– A magyar alkotmány védi a családokat és a gyermekeket, az anya nő, az apa férfi, a gyermekeinket pedig hagyják békén!

– szögezte le a miniszterelnök. Sikerünk egy másik tényezőjének nevezte, hogy a kormány kompromisszummentesen elkötelezett a jogrend és a biztonság megőrzése mellett.

– Magyarországon a rendvédelmi szervek nem az emberek ellenségei, ők a szabadság őrei. Ezért a jognak nem a bűnözőket kell védenie, hanem az áldozatokat és azokat, akik védelmezik a törvényeinket. A rendőrségnek tiszteletet kell élveznie

– nyomatékosította.

A birodalom mindig visszavág

Orbán Viktor a hazai adózási rendszerről is beszélt, kiemelve, hogy a kormány tíz év alatt tíz százalékkal csökkentette az adóterheket, ami a legnagyobb adócsökkentés az Európai Unióban.

– Emellett nekünk van a legalacsonyabb társasági adónk Európában, egységesen kilenc százalék. Ezzel az alacsony társasági adóval tavaly 27 százalékos volt a befektetési ráta, ami szintén az egyik legjobb Európában

– mutatott rá. Majd a miniszetrelnök jelezte, hogy nemrégiben viszont Magyarország a globális minimumadóról szóló kezdeményezés kapcsán ismét célkeresztbe került, amiért az összes európai országgal ellentétben ellenállt. A birodalom azonban mindig visszavág, így a jelenlegi amerikai kormányzat úgy döntött, hogy megszünteti a Magyarország és az Egyesült Államok között fennálló adóügyi egyezményt, ami valószínűleg minden idők legjobb adózási megállapodása volt. Szerintem ez valóban a baloldal bosszúja – tette hozzá.

Erős vezetők képesek békét teremteni

Orbán Viktor végül a háborúra is kitért, hangsúlyozta, hogy Magyarország teljes mértékben szolidáris Ukrajnával. Véleménye szerint azonban a globalista vezetők stratégiája kiterjeszti és elnyújtja a háborút, és egyben csökkenti a béke esélyét.

– Amerikai-orosz tárgyalások nélkül sosem lesz béke Ukrajnában. Egyre többen halnak meg és szenvednek, gazdaságaink pedig a csőd szélére kerülnek. Az viszont biztos, hogy csak erős vezetők képesek a béke helyreállítására. Éppen ezért egy erős vezetővel rendelkező erős Amerikára van szükségünk

– fogalmazott a miniszterelnök.

Mint mondta, a világon számos nagy nemzet van, de egyiknek a hatalma és befolyása sem hasonlítható az Egyesült Államokéhoz. Éppen ezért így vagy úgy, de világ Amerikától várja a választ a jövőre vonatkozóan. A Nyugat jövője ugyanakkor súlyos kétségekkel teli.

– Hosszú ideje nem tapasztaltunk olyan súlyos válságot, mint a jelenlegi. A huszadik század ideológiai háborúi – a náci Németország és a Szovjetunió totalitárius hatalmai elleni vívott harcok – iszonyatosak voltak, de a demokratikus Nyugat összefogott és mindkettőt legyőzte. Most viszont a Nyugat önmagával harcol. Láttuk már, hogy a globalista uralkodó osztály milyen jövőt ígér, de nekünk egy másfajta elképzelésünk van a jövőt illetően. A globalisták mind mehetnek a pokolba; én Texasba jöttem!

– fogalmazott a miniszterelnök, majd ismételten az összefogásra buzdított. Szavai szerint barátra és szövetségesre kell találnunk egymásban, mert ugyanazzal a kihívással szembesülünk.

– Idén Önöknél félidős választásokat tartanak, 2024-ben elnök- és kongresszusi választást, Magyarországon pedig ugyanebben az évben európai parlamenti választások lesznek. Ez a két helyszín fogja meghatározni a nyugati civilizációért vívott csata két frontját. Ma egyiken sem állunk nyerésre, pedig mindkettőre szükségünk van. Két évünk van a felkészülésre. De ne féljenek, csak higgyenek Szent János Pál pápa tanításában: nincs olyan ellenség, amelyet Krisztus már le ne győzött volna

– zárta szavait Orbán Viktor.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszél az Amerikai Konzervatív Unió (CPAC) nyári konferenciájának megnyitója előtti programján, az Alapjogokért Központ fogadásán a CPAC helyszínén, Dallasban 2022. augusztus 4-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)